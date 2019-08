Stiri pe aceeasi tema

- Ferdinand Piech, fost presedinte si director general al Volkswagen, care a transformat constructorul auto german dintr-un producator regional intr-un conglomerat global, a incetat din viata la varsta de 82 de ani, potrivit publicatiei Bild, citata de news.ro.

- Numarul inmatricularilor de autoturisme a depasit 352.000 de unitati, in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 0,9% fata de aceeasi perioada din 2018. Din acest total, 73,5% au fost maşini second-hand, potrivit datelor Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare…

- In intervalul ianuarie - iulie 2019, din numarul total de inmatriculari inregistrate in Romania, 258.005 unitati sunt rulate (scadere de aproape 6%, comparativ cu primele sapte luni din 2018), iar 94.826 de exemplare sunt autoturisme noi (+25,97%). In ceea ce priveste inmatricularile de…

- Grupul german Volkswagen intentioneaza sa construiasca o noua fabrica multibrand in Turcia, a anuntat vineri publicatia Automobilwoche, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Consiliul de supervizare al Volkswagen a decis joi ca noua unitate să fie construită în apropierea…

- Conform datelor centralizate, in intervalul ianuarie - iunie 2019, din numarul total de inmatriculari, 217.701 de unitati sunt rulate (scadere de 7,28% fata de primele sase luni din 2018), iar 71.620 de exemplare sunt autoturisme noi (+19,23%). La capitolul inmatriculari de autovehicule…

- 'In urma implementarii programului de reducere a costurilor, sunt excluse concedieri in urmatorii zece ani', a declarat Bernd Osterloh la sediul central al producatorului auto german din Wolfsburg. Vor disparea pana la 4.000 de locuri de munca in sectorul administrativ, ca parte a recentului program…

- Turcia are o infrastructura solida, dar Bulgaria este o alta optiune, deoarece este mult mai stabila din punct de vede politic si este un stat membru al UE, a explicat seful sindicatului Skoda, Jaroslav Pov?ik, pentru publicatia ceha. Sindicatul a informat ca va solicita un raspuns de la conducerea…