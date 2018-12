Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Anglia, care se intorcea cu trenul de la o Piața de Craciun, și-a gasit tragicul sfarșit intr-un tren, dupa ce a facut un gest aparent banal. Ea a scos capul pe geam, dar intr-un moment foarte nepotrivit, iar ea s-a lovit, cine știe de ce. Femeia a suferit rani grave la cap. Ceilalți calatori…

- Scriitorul si editorul american Stan Lee, care a revolutionat lumea benzii desenate si cultura populara creand pentru casa de editura Marvel Comics personaje emblematice precum Spider-Man, X-Men, Hulk sau Cei patru fantastici, a murit luni la varsta de 95 de ani, informeaza France Presse. Stan Lee s-a…

- Un elicopter care ar apartine patronului lui Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, s-a prabusit in parcarea stadionului King Power, din Leicester. Deși iniția nu a fost confirmat daca patronul “vulpilor” se afla in elicopter, conform informațiilor ulterioare, milionarul era la bordul aparatului alaturi…

- Negationistul francez Robert Faurisson, cunoscut pentru tezele ce contesta genocidul evreilor, a murit duminica seara la varsta de 89 de ani la domiciliul sau din Vichy, au anuntat luni sora si editorul sau, informeaza France Presse preluata de Agerpres. "Robert Faurisson se intorsese din Anglia…

- O grupare de trafic de persoane formata in Vrancea, care exploata la munca in Anglia romani cu posibilitati financiare reduse, multi dintre ei fiind lasati fara acte, a fost destructurata. Membrii grupului au obtinut in ultimii 2-3 ani peste 200.000 lire sterline, informeaza Mediafax.Concomitent,…

- Paul Doe, in varsta de 34 de ani, a murit in urma unei crize de stranut. Barbatul se afla in noua casa in care se mutase recent cu soția și fiul de un an și jumatate. Casa a fost cumparata recent in...

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca decizia Parlamentului European de initiere a procedurii pentru sanctionarea Ungariei reprezinta o „greseala" si un „dublu standard" in evaluarea statului de drept.

- Doi romani au fost condamnați la inchisoare in Marea Britanie, dupa ce au obligat o tanara sa se prostitueze. Cei doi frați, Nicolae și Claudia Ionița, in varsta de 30 și 24 de ani, i-au promis unei tinere, tot romanca, un loc de munca in Anglia și au ajutat-o sa plece din țara. Din dorința […] The…