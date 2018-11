Stiri pe aceeasi tema

- Update! Barbatul din Argeș care a fost injunghiat a murit! Ucigașul, un vecin beat. Barbatul de 60 de ani a fost gasit inconștient de un vecin și era injunghiat in jurul gatului, dar și a toracelui. Din pacate, acesta a decedat. Potrivit unor surse, posibilul ucigaș a fost luat deja in custodie de poliție,…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a murit, joi dupa-amiaza, dupa ce a intrat cu masina pe contrasens intr-o curba de pe DN 3, in judetul Constanta, si s-a lovit de o cisterna goala, care circula regulamentar.

- Un barbat de 67 de ani a facut stop cardiac la bordul unui avion care a aterizat la Aeroportul Internațional Iași. Din nefericire, la scurt timp dupa ce aeronava a fost adusa la sol de piloți, el a decedat. Scenele i-au marcat pe viața pe martori. Avionul se intorcea in Romania din Olanda. Citește și:…

- Imagini video…Tragediile continua sa loveasca Maramuresul. Accident mortal pe DN18. Un barbat a murit in urma impactului.video+foto Tragediile continua sa loveasca Maramuresul. Dupa ce in urma cu nici o ora doua persoane au ramas incarcerate pe DN18 B intr-un teribil accident, iata ca de aceasta data…

- TRAGEDIE pe SOSEA. Accident mortal la BORSA. Un barbat a murit in urma impactului Un accident de circulatie a avut loc pe strada A. I. Cuza din Borsa. Din verificarile politistilor au relevat ca un barbat de 38 de ani, domiciliat in Sacel, care conducea un autoturism, s-a angajat in depasirea unui…

- Un concurent de la super show-ul „Ultimul Trib” trece prin drama vieții sale! Este vorba despre Dima Trofim, care se confrunta cu cel mai negru coșmar, dupa ce sora lui a murit de cancer, la numai 45 de ani.

- Un barbat a murit, miercuri, in județul Timiș, dupa ce mașina in care se afla a fost strivita de un tren de calatoriInspectoratul pentru Situații de Urgența Timis a fost anunțat cu privire la producerea unui accident feroviar intre localitațile Comloșu Mare și Teremia Mare in care a fost implicat…

- Miercuri, 22 august 2018, un barbat de 31 de ani, din Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism pe un drum de pamant, intre localitațile Bucerdea Granoasa și Panca (DC 20), a pierdut controlul asupra autoturismului, a intrat in coliziune cu un taluz de pamant, dupa care s-a rasturnat in…