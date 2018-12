Stiri pe aceeasi tema

- Directorul financiar al Huawei Technologies Co Ltd din China a argumentat ca ar trebui sa fie eliberata pe cauțiune in așteptarea audierii de extradare din cauza hipertensiunii arteriale severe și a temerilor legate de sanatatea ei, in perioada in care a fost incarcerata in Canada, relateaza Reuters.

- Fostul presedinte columbian Belisario Betancur, care a incercat sa faca pace cu gherilele de stanga in timpul administratiei sale, a murit vineri la varsta de 95 de ani, a anuntat spitalul Fundacion Santa Fe de Bogota, relateaza Reuters. Spitalul nu a precizat cauza mortii, dar potrivit informatiilor…

- O persoana a murit si alte patru au fost ranite in urma unor impuscaturi care au avut loc pe o strada din centrul orasului american Denver, anchetatorii aflandu-se pe urmele suspectului, a anuntat un purtator de cuvant al politiei, relateaza Reuters.

- Azi, 14 noiembrie, la biblioteca publica raionala ”Grigore Vieru”, a fost forfota mare. Și copii, dar și adulți au venit la biblioteca sa marcheze aceasta zi, mai ales ca in acest an, genericul a fost ”Familia și diabetul zaharat”. Ziua a fost bogata in activitati de informare si sensibilizare a populatiei…

- Cel puțin 47 de persoane au murit intr-un accident rutier produs miercuri in apropierea orașului Rusape din Zimbabwe, dupa ce doua autobuze s-au ciocnit frontal, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters.Autoritațile au identificat momentan 47 de persoane decedate, dar au anunțat ca…

- Cel putin 11 copii au murit, iar unul este disparut in urma inundatiilor produse in nordul provinciei indoneziene Sumatra, anunta autoritatile, citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Inundatiile au afectat aproximativ 20 de imobile, inclusiv o scoala islamica, in zona Mandailing…

- Consilierul municipal Fernando Alban, in varsta de 56 de ani, a murit cazand de la etajul zece al serviciului venezuelean de informatii (SEBIN), a anuntat luni ministrul de interne de la Caracas intr-un mesaj in reteaua Twitter, preluat de Reuters. Opozitia sustine ca a fost vorba de o crima comisa…

- Autoritațile franceze au concluzionat ca Ministerul de Informații iranian, condus de liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei, a ordonat atacul terorist dejucat in Paris in luna iunie, ținta fiind un grup de opoziție exilat din Iran, a declarat o sursa diplomatica din Franța, citata de Reuters.…