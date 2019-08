A murit în încercarea de a-și salva familia de la moarte Accidentul a avut loc pe un drum de țara, in localitatea Cetatele, judetul Maramures, scrie Adevarul. Barbatul a oprit mașina, dar a uitat sa traga frana de mana. Mașina a inceput sa plece la vale, iar pentru a nu intra in prapastie barbatul s-a pus in fața sa. Din pacate a fost rapus de puterea mașinii și a fost strivit. In cele din urma mașina s-a oprit, familia barbatului a fost salvata, dar el a decedat in ciuda eforturilor depuse de medicii sosiți la fața locului. Tanarul avea 30 de ani și era din Baia Mare. In mașina se afla soția și copilul sau, dar și soacra acestuia.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Un tanar in varsta de 30 de ani, din Baia Mare, a fost strivit de masina in timp ce incerca sa salveze viata fetitei sale de cateva luni, a sotiei si a soacrei sale. Accidentul a avut loc pe un drum de carute, in localitatea Cetatele, judetul Maramures.

