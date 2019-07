A murit în faţa a mii de oameni după ce a băut o bere în 30 de secunde. Medicii nu l-au putut salva Un tanar și-a pierdut viața la un concurs de baut bere care a avut loc in Thailanda. Potrivit informațiilor din presa locala, tanarul a murit imediat dupa ce a baut o halba de bere in 30 de secunde la un concurs organizat de compania la care lucra. Dupa ce a baut berea, tanarul respectiv a amețit și a cazut la pamant. ”A murit imediat dupa ce a baut alcool, dar deocamdata nu se știe daca alcoolul a fost cel care i-a provocat moartea”, a declarat un reprezentant al autoritaților locale. O ancheta a fost deschisa in acest caz.



Stiri pe aceeasi tema

