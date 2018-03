Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii din Romania sunt in doliu. Din nefericire, inca o legenda a fotbalului romanesc a parasit aceasta lume in Postul Paștelui. Potrivit tradiției, persoanele care mor in aceasta perioada ajung direct in Rai. Vestea morții fostului sportiv a cazut ca un trasnet asupra familiei și a celor care…

- Dupa ce a recunoscut public faptul ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat misterios pe nume Teo, Nicole Cherry a inceput sa se și afișeze cu el. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a filmat pe cei doi indragostiți, intr-un mall din Capitala. (Citește și: Nicole Cherry a facut…

- Tragedia s-a petrecut in apropiere de casa victimei, in comuna Hlipiceni. Femeia locuia impreuna cu fiul sau, in varsta de 12 ani, si cu iubitul ei. Baiatul a fost martor la accident, dar nu a putut povesti nimic, deoarece a suferit un soc. La fața locului a fost chemat si un echipaj de la…

- Accident controversat, miercuri noapte la Botosani. O femeie de 40 de ani a fost lovita mortal de o masina, iar soferul sustine ca ar fi fost impinsa. Ba mai mult, spune ca iubitul ei ar fi facut gestul infiorator.

- Gripa continua sa faca ravagii. Alte doua persoane au murit din pricina ei, informeaza Agerpres. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns, astfel, la 109, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua persoane care au murit din cauza…

- Gigi Becali a avut un schimb de replici cu Andrei Gheorghe in septembrie, 2007, iar jurnalistul l-a facut sa taca pe actualul finanțator al echipei FCSB. Becali nu-și mai aduce aminte de acea discuție scurta, dar a ținut sa trasminta un mesaj, ca urmare a trecerii in neființa a omului de radio și televiziune.…

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori iar de ultima soție, Petruța, a divorțat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei doi copii ai Petruței. De altfel, Andrei Gheorghe se afișa mandru alaturi de Anastasia…

- Andrei Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de radio și televiziune, a murit in seara de 19 martie, la 56 de ani, scvriuc ei de la Playtech.ro. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani, in seara zilei de luni, 19 martie. Acesta a fost gasit decedat in baie, iar apelul la […] The…

- Cristina Fulgușin Mateiaș, o cunoscuta cantareața de muzica populara, s-a stins din viața zilele trecute, dupa ce a contractat un virus gripal. Fiica artistei a marturisit ca aceasta tușea de o luna și a refuzat sa mearga la spital. Se pare insa ca aceasta avea probleme mai mari de sanatate, la inima.…

- Nicole Cherry a dezvaluit, in emisiunea „La Maruța”, cum l-a cunoscut pe iubitul ei, Teo. Cantareața a marturisit ca și tatal ei il cunoaște. „Il cheama Teo, are 18 ani. E mai mic cu cateva luni decat mine. Nu ne-am cunoscut la școala, ne-am cunoscut printr-o prietena comuna. Normal ca și tati știe…

- Legiștii au aflat detalii cutremuratoare in cazul crimei de la Timișoara care a ingrozit o țara intreaga. Concluziile autopsiei trupului fetiței de 4 ani a rasturnat primele ipotezei ale anchetei. Mai exact, micuța omorata cu sadism de mama nu a decedat in urma hemoragiei! Fetița de patru ani ucisa…

- Ramona Gabor se afla de puțin timp in Romania, in ultimii șase ani ea locuind in Dubai. Sora Monicai Gabor a marturisit ca nu mai locuiește in Dubai, vrea sa se mute in America, acolo unde se afla și iubitul ei, cu care se iubește de aproape un an de zile. Modelul nu a dorit […] The post Ramona Gabor…

- Doliu in hanbalul din Ramnicu Valcea! Alexandra Roua, fosta jucatoare la Oltchim, Mureșul Tg. Mureș și HCM Baia Mare s-a stins din viața la numai 32 de ani! Fosta handbalista a fost rapusa de o boala incurabila, care a evoluat infiorator de rapid. Alexandra este fiica fostului mare portar al Oltchimului,…

- Oleg Tabakov, un mare actor rus, a murit la varsta de 82 de ani. Tabakov fusese decorat de Vladimir Putin, președintele Rusiei transmițand familiei marelui actor condoleanțe. „Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta”, a anunțat conducerea Teatrului de Arta din Moscova, unde Tabakov…

- Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni, conform observator.tv. Pretenii tanarului au afirmat ca acesta nu…

- Ilie Taru, liderul judetean al Partidei Romilor, s-a stins din viata dupa o lupta cu boala de mai multe luni de zile. Temperament vulcanic, recunoscut si apreciat in etnia roma, Taru a scris istorie in politica Vasluiului, din 1992 si pana astazi. Uneori contestat de catre colegii sai de partid, alteori…

- Ileana Ciuculete s-a stins in urma cu un an, iar familia regretatei artiste se pregatește de parastas, ocazie cu care Cornel Galeș va imparți haine pentru soția sa. Slujba de pomenire va avea loc la Biserica Costeasca, din Chitila. La parastas, au fost invitați foarte mulți apropiați ai regretatei cantarețe,…

- Fotbalul romanesc este in doliu. Ion Voinescu, unul dintre cei mai mari portari ai Romaniei, a incetat din viața la varsta de 88 de ani. Anunțul ca portarul de legenda al Stelei din anii ’50 – ’60 nu mai este printre noi a fost facut de site-ul oficial al FRF. Nascut la 18 aprilie 1929, […] The post…

- Andreea Sasu susține ca fostul ei iubit, Gerardo Scarpone, o batea și o umilea. Bruneta a marturisit ca milionarul nu o lasa nici sa iasa din casa. Ea spune ca cel care a salvat-o de Gerardo a fost Philipp Plein și ca, daca nu era el, ea iși distrugea viața. Cu toate acestea, fostul ei […] The post…

- Compania petroliera OMV Petrom trebuie sa plateasca o amenda penala și daune morale de 135.000 de euro, intr-un dosar pentru ucidere din culpa. Compania SC OMV Petron SA a fost trimisa in judecata pentru udicere din culpa dupa ce un copil a murit dupa ce a inhalat gaze de la o sonda care nu avea […]…

- In ediția de luni seara (5 februarie) de la „Ferma Vedetelor”, Catalin Neamțu (36 de ani) și-a deschis sufletul in fața lui Daniel Iordachioaie, caruia i-a povestit drama copilariei sale. Actorul a fost extrem de marcat de moartea mamei lui și a ținut aceasta tragedie ascunsa foarte mult timp. Mama…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- Madalina Manole a murit chiar de ziua ei. Pe 14 iulie 2010 a implinit 43 de ani. Trupul fara viata al regretatei artiste a fost gasit de Petru Mircea chiar in vila din Otopeni unde locuiau. Ei au un baiat impreuna, care s-a nascut pe 8 iunie 2009. Petru Mircea Jr. este crescut de soțul […] The post…

- Un accident grav a avut loc sambata seara pe un drum din județul Galați. O fata in varsta de 19 ani a murit intr-un accident rutier provocat de iubitul ei care era sub influența alcoolului.

- Adela de la ”Bravo, ai Stil ”a fost la un pas sa caștige ediția a doua a concursului, reușind sa ajunga printre finaliste. Emisiunea ajutat-o nu numai sa capete notorietate și ”stil”, ci și un iubit, pe Ștefan, pe care i l-a ”furat” fostei colege de platou, Silvia. Tocmai de asta, poate, relația nu…

- Sambata dimineața, mai mulți turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Vrancei. Excursia a fost organizata pe Facebook. Grupul s-a imparțit in doua, primul fiind insoțit de patru persoane de la Salvamont. Din cel de-al doilea grup, care a plecat pe traseu mai tarziu, faceau parte doua femei,…

- O femeie a murit, o fetita de 12 ani este in coma, iar alte doua persoane au fost ranite grav, sambata, in urma unui accident produs pe DN6, in judetul Caras-Severin, informeaza Mediafax.ro. Accidentul rutier a avut loc pe DN6, in zona localitatii Zagujeni, din judetul Caras-Severin, fiind implicate…

- Durere fara margini in satul Glavanești, din județul Vaslui! Raluca, tanara ucisa cu sange rece de iubitul libian, va fi inmormantata sambata. Ea a fost imbracata cu o rochița roz, iar pe cap i-a fost pusa o coronița de flori. Adusa acasa in sicriu, pe tanara au intampinat-o urletele de durere ale familiei.…

- Fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, Mihail Vlasov, este cunoscut drept ”Imparatul” pentru sumele amețitoare pe care le vehicula. A fost cercetat in mai multe dosare, dar și condamnat la cinci ani de inchisoare pentru trafic de influența. Strangand probele in aceste dosare…

- Un blestem este un tip de declarație de dragoste! Asta crede Bianca Dragușanu, dupa ce a povestit cu una dintre prietenele ei și-a blestemat iubitul. Vedeta a povestit totul intr-o emisiune tv. Prietena ei s-a desparțit de doua zile de partenerul de viața. „Prietena mea s-a despartit de iubitul ei,…

- Gerul care s-a abatut de doua zile peste teritoriul țarii noastre a facut doua victime. Doi barbați care se aflau in timpul serviciului au decedat! Ei erau paznici și au improvizat o sursa de incalzire, dar s-au intoxicat cu monoxide de carbon și au murit. Agenții de paza care au intrat in schimbul…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Actrita britanica Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, a anuntat agentul acesteia.Devenita celebra pentru rolul din productia BBC The Vicar of Dibley, actrita nascuta la Doncaster a aparut si in celebrul film Notting Hill, alaturi de Julia Roberts si Hugh Grant.

- Un bebelus in varsta de patru luni, care se afla cu parintii la un centru SPA, intr-o localitate apropiata municipiului Baia Mare, s-a inecat, vineri, in timpul alaptarii, apoi a intrat in stop cardio-respirator. Bebelusul a fost transportat de un echipaj SMURD la SJU Baia Mare, insa a decedat, a declarat,…

- Eddy Amoo, membru al formației britanice de soul The Real Thing, a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Tristul anunț a fost facut de membrii trupei din care a facut parte. Cantarețul a murit in cursul zilei de vineri. “Cu mare tristete anuntam vestea trecerii in nefiinta a fratelui nostru, sursa…

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 50, a informat joi seara Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- Ionuț Liviu Sugacevschi, cunoscut drept „Jaguarul” de la Exatlon, a devenit in scurt timp revelația show-ului. Meciul cu Mexicul, in care sportivul a invins de trei fara drept de apel, l-a transformat intr-unul din favoriții acestei competiții. Puțini știu, insa, prin ce drama a trecut Ionuț, in urma…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Cinci romani, care duceau copii cu dizabilitați la cerșit și ii supuneau la chinuri groaznice, au fost condamnați in Italia. Caz terifiant in Italia, acolo unde un grup de romani racolau minori cu dizabilitați din zone sarace din Romania și ii duceau in Italia, unde ii obligau sa cerșeasca. Minorii,…

- Sfarsit cumplit pentru un barbat din Arges. Acesta a murit in chinuri groaznice dupa ce a fost lovit de tren. Accidentul feroviar s-a petrecut in satul Baloteasca, din comuna Leordeni, la limita dintre judetele Dambovita si Arges. (VEZI SI: FOTO / Tanarul mort in accidentul feroviar din Vaslui a fost…

- DUREROS! Tatal Gabrielei Cristea, la un pas de o noua tragedie! I-a fost amputat un picior si acum risca sa-si piarda si celalalt picior. Eugen Cristea, tatal Gabrielei Cristea, sufera cumplit din cauza conflictului cu vedeta si pentru ca nu-si poate vedea nepotica, iar lucrul acesta il poate aduce…

- Pompierii garzii Stoenesti au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, actionand timp de doua ore si jumatate pentru stingerea incendiului, a precizat sursa citata. Potrivit Agerpres, trei persoane se aflau in locuinta in momentul izbucnirii incendiului, respectiv proprietarii…

- Dupa ce a primit o palma zdravana de la viata atunci cand sotul i-a cazut din picioare pe scena si i-a murit in brate, acum destinul i-a suras din nou! O cunoscuta actrita si prezentatoare TV s-a casatorit, in secret, cu iubitul mai tanar cu 11 ani.

- Andreea, tanara de 21 de ani care a fost la un pas de moarte din cauza unei butelii defecte, este in stare stabila. Medicii sustin ca starea fetei se imbunatateste vazand cu ochii, insa au ales sa nu-i spuna faptul ca iubitul ei nu a reusit sa supravietuiasca.