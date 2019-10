A murit în Anglia chiar în ziua în care fetiţa lui împlinea 12 ani. Tulburător cum şi-a găsit sfârşitul românul stabilit în Londra In ziua de 10 octombrie, Vali a postat pe Facebook un mesaj pentru fiica sa, Izabela, care implinise 12 ani și care locuia in Romania. Seara, barbatul in varsta de 35 de ani a plecat de la serviciu spre casa pe o șosea circulata de la periferia Londrei. La un moment dat, un autoturism a ieșit de pe un drum secundar si a lovit motocicleta cu care circula barbatul. Impactul a fost atat de violent, incat Vali a fost aruncat cațiva metri prin aer. Barbatul s-a stins in cateva minute. Tragedie in Belgia: Un roman a fost impuscat in cap si injunghiat de un vecin. Asasinul credea ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

