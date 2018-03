A murit Hubert de Givenchy, una dintre figurile legendare ale modei

Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul de Givenchy s-a stins din viata in somn, la 91 de ani, sambata, 10 martie" a anuntat Philippe Venet, prietenul creatorului de moda, citat de Le Figaro. "Eternul ucenic", asa cum ii placea sa se autodenumeasca a avut ultima prezentare de moda la 11 iulie 1995, la Grand Hotel din…

- Hubert de Givenchy, una dintre figurile legendare ale modei din ultimii 50 de ani, a murit in somn, sambata, la 91 de ani. "Domnul Givenchy a murit in somn, sambata, 10 martie 2018", a anuntat creatorul de moda Philippe Venet. Givenchy este un brand cunoscut in toata lumea, dar putini stiu ca Hubert…

- Celebrul designer Hubert de Givenchy a murit la varsta de 91 de ani. Givenchy a fost cunoscut pentru colaborarile sale cu Audrey Hepburn și Jackie Kennedy carora le-a creat cateva dintre piesele vestimentare care le-au transformat in icoane ale industriei de moda. Celebrul designer Hubert de Givenchy…

- Designerul francez Hubert de Givenchy a murit, luni, anunta presa internationala, la 91 de ani. Printre personalitatile pe care le-a imbracat se numara Audrey Hepburn si Jackie Kennedy. Cele care i-au purtat creatiile s-au declarat fascinate de rafinamentul sau.

- Designerul francez Hubert de Givenchy a murit, luni, anunta presa internationala, la 91 de ani. Printre personalitatile pe care le-a îmbracat se numara Audrey Hepburn si Jackie Kennedy. Cele care i-au purtat creatiile s-au declarat fascinate de rafinamentul sau.

- 52 de oameni au murit in acest sezon de gripa. Este cel mai nou bilant publicat de Institutul de Sanatate Publica. Virusul gripal de tip A a fost fatal in cazul a doi barbati nevaccinati, care aveau si alte afectiuni. In schimb, numarul de cazuri noi de rujeola este in usoara scadere – arata tot datele…

- Un politist spaniol a murit din cauza unui atac de cord, joi seara, dupa violentele petrecute la Bilbao, intre fortele de ordine si suporterii echipei ruse de fotbal Spartak Moscova, care a intalnit formatia locala Athletic, in Europa League, relateaza agentiile internationale de presa. …

- Evanghelistul Billy Graham a murit miercuri, 21 februarie, la varsta de 99 de ani. El a fost unul dintre cei mai importanti promotori ai crestinismului din ultimii 100 de ani. Billy Graham, supranumit „Pastorul Americii”, a murit la varsta de 99 de ani, la resedinta sa din Montreat, Carolina de Nord,…

- O vedeta de pe Youtube a murit din cauza cancerului, dupa ce a spus ca o dieta vegetariana i-a vindecat boala. O vedeta de pe YouTube, care a spus ca trecerea la o dieta vegetariana i-a vindecat cancerul și a facut-o sa nu mai fie lezbiana, a murit de cancer. Anunțul a fost facut chiar de nepoata ei.…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie AGERPRES.Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente…

- „Fie ca Dumnezeu sa ne protejeze și sa ajungem in siguranța”, i-a scris acesta iubitei lui, trimițandu-i și o fotografie cu una dintre elicele avionului ATR-72, scrie Fox News. Toți pasagerii aflați la bord au murit, dupa ce avionul s-a prabușit langa orașul Yasuj, intr-o zona muntoasa.…

- Doi tineri si-au pierdut viata, duminica seara, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit un copac de pe marginea drumului, in comuna Botoroaga, judetul Teleorman, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident feroviar cumplit s-a petrecut in regiunea Sussex, Horsham. Autoturismul in care se aflau doua persoane a trecut dupa barierele de siguranta si au fost loviti in plin de un tren. Persoanele aflate in masina au murit.

- Petronela, fetita de 9 ani ai carei parinti au fost obligati de instanta sa accepte tratamentul pentru cancer, a murit, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi.

- Un barbat, de 60 de ani, și-a pierdut viața, azi noapte, in urma unui incendiu puternic izbucnit in locuința sa din comuna Daneasa. Locuia singur și, cel mai probabil, dormea atunci cand focul a cuprins intreaga construcție. Vecinii au fost ...

- A incetat miercuri din viata cercetatorul de folclor Kallos Zoltan, fondatorul Fundatiei de la Rascruci ce ii poarta numele. Omul de cultura avea 92 de ani. A terminat liceul la Cluj si Sfantu Gheorghe, obtinand diploma universitara de profesor la Cluj (1964). A activat ca profesor la Vistea (1946-1950)…

- Deces in familia regala din Danemarca. Printul Henrik, sotul reginei Margareta a II-a a Danemarcei, a murit marți noapte, la varsta de 83 de ani. Casa regala daneza a anunțat decesul prințului consort. Prințul Henrik suferea de o afecțiune pulmonara, pentru care fusese tratat, in luna ianuarie, in spitalul…

- Bilanțul accidentului petrecut luni seara pe pe DN 73, Pitesti - Campulung e tragic: opt victime au rezultat in urma impactului, dintre care una a murit. Tragedia a avut loc in localitatea Schitu Golesti. Un autoturism cu numere de Bulgaria a intrat, din spate, intr-o caruta in care se aflau cinci…

- Un barbat si-a intalnit sotia la o petrecere. Acesta si-a facut curaj si a invitat-o la o cafenea, femeia acceptandu-i invitatia, informeaza unica.ro. La prima intalnire, barbatul a facut o gafa, dar nu i-a marturisit acest lucru femeii decat in biletelul de adio.

- Un avion de tipul AN-148 ce transporta pasageri, avea 71 de persoane la bord si abia decolase de pe aeroportul moscovit Domodedovo, scriu cei de la Rusia Today . Acesta se indrepta spre orașul Orsk si disparut de pe ecranele radar la scurt timp dupa decolare, relateaza tv8.md Potrivit primelor informații, avionul…

- Polițiștii din Italia care investigau moartea aparent accidentala a iubitei unui roman au descoperit ca barbatul inscenase evenimentele. Anchetatorii au scos la iveala crima brutala a romanului.

- Doiu în lumea filmului. Reg E. Cathey, cunoscut din serialele „Culisele puterii/ House of Cards” si „Cartelul Crimelor/ The Wire”, a murit la vârsta de 59 de ani. Actorul, care i-a dat viața lui Freddy Hayes în drama politica Netflix,…

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica, citat de Mediafax. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) ...

- DSP Sibiu a declansat o ancheta la Spitalul de Pediatrie dupa moartea unui bebelus de aproape o luna. Bebelusul a fost internat in spital la cateva zile de la nastere, cu stari febrile, iar surse medicale sustin ca a fost tratat pentru o infectie a tractului urinar si ar fi facut septicemie.

- Doi barbati din judeul Mures, unul de 40 de ani si unul de 50 de ani, au murit saptamana trecuta, iar analizele de laborator au confirmat existenta virusului gripal AH1N1. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Mures au anuntat, miercuri, ca s-au confirmat doua decese din cauza gripei la doi…

- O familie de romi din localitatea bistriteana Reteag a avut parte de tragedie dupa tragedie. La priveghiul unui barbat de 53 de ani, varul decedatului s-a inecat cu mancarea data pomana in cinstea sa si a murit.

- O baza din capitala Siriei in care erau depozitate ajutoare umanitare rusesti a fost bombardata. Doi oameni au murit in urma atacului. Identitatea victimelor nu a fost stabilita, dar se cunoaste ca nu erau cetateni ai Rusiei.

- Imagini de coșmar in urma unui accident in Jilava, județul Ilfov. Un barbat de 47 de ani a murit, dupa ce a fost spulberat de o mașina. Omul mergea in vizita la niște rude care locuiesc in apropiere. Pietonul a traversat neregulamentar intr-o zona slab iluminata. Șoferul nu a avut cum sa-l evite și…

- Bogdan Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a incetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii sai de pe Facebook spun ca barbatul ar fi murit intr-un accident.

- Anda Adam a fost eliminata din cadrul competitiei Exatlon si s-a intors astazi in tara. Vedeta a fost intampinata pe aeroport de sotul ei, Sorin Andrei, si fetita lor, Evelin, in varsta de 2 anisori. Desi a sustinut-o constant, sotul Andei Adam a recunoscut ca i-a dus dorul, pentru ca ei sunt o familie…

- Cantaretul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații cumplite despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Nelu Sarbu a…

- Celebrul actor Ion Apostoliu a decedat, iar vestea a indoliat orasul Botosani, de unde era originar artistul. Primarul municipiului, Catalin Flutur, a tinut sa transmita un mesaj familiei care trece prin momente cumplite. A

- In noaptea de duminica spre luni, tanarul de 22 de ani, din Darmanesti, care in urma cu o saptamana ar fi fost batut crunt de trei indivizi, a murit in Spitalul Judetean Bacau. El a ajuns atunci in stare critica la Urgente, a fost internat la Terapie Intensiva in coma de gradul IV, cu multiple […] Articolul…

- Tragedie langa Palatul Cotroceni chiar in timpul investirii Guvernului Vioricai Dancila. Un muncitor a incetat din viața in condiții groaznice. Totul s-a intamplat in subteran, acolo unde doi muncitori lucrau la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Cel prins in subteran a incetat…

- Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, lider mondial in comercializarea de mobilier si decoratiuni interioare, a murit la varsta de 91 de ani, a anuntat, duminica, filiala suedeza a grupului, pe contul sau de Twitter, transmite AFP, scrie mediafax.ro.

- ATENTAT TERORIST. Trei politisti au murit si 14 sunt raniti Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, potrivit Reuters. Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie…

- Maria Julea, un rapso popular autentic din comuna Pestisani, a incetat din viata. Aceasta i-a incantat pe localnicii din comuna cu Brancusi, dar si pe iubitorii de folclor autentic, cu melodiile pastrate si transmise din generatie in generatie.

- Doi romani, o femeie si un barbat, au murit in ultima saptamana pe fondul complicatiilor determinate de gripa. Potrivit medicilor, ambele victime nu erau vaccinate impotriva gripei si aveau afectiuni asociate.

- Neagu Djuvara s-a stins joi, la varsta de 101 ani! Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, Djuvara a fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei, apreciat pentru spiritul sau, pentru eleganta si pentru eruditia sa.

- O masina a intrat in multime, la Moscova. Din pacate, un om si-a pierdut viata, iar mai multi se afla in stare grava la spital. Socant este ce au gasit autoritatile in portbagajul masinii!

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a incetat din viața, la varsta de 63 de ani. El s-a nascut la Odorheiu Secuiesc, in 1954. Potrivit ultimei declaratii de avere facute publice, Verestoy Attila detine mai multe suprafete de teren in Bucuresti, Harghita si Ilfov, doua case in Ilfov, respectiv Cristuru Secuiesc,…

- Un barbat de 45 de ani, angajat al unei societați de exploatare a lemnului, si-a pierdut viata in timp ce incerca sa doboare cu un fierastrau electric un copac. „Evenimentul s-a produs luni, 22 ianuarie 2018, in jurul orei 11, fiind implicat un angajat, (fasonator mecanic), in varsta de 45 de ani al…

- Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, ar fi murit în urma unei supradoze de Fentanyl, a anunțat o sursa din cadrul poliției londoneze. Decesul artistei este anchetat ca fiind un posibil act de suicid. Oamenii legii au spus ca au gasit Fentanyl contrafacut lânga…

- Pictorul si sculptorul american Jack Whitten a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat duminica Muzeul de Arta din Baltimore, care ii va dedica in curand o expozitie organizata in colaborare cu Muzeul Metropolitan din New York, noteaza AFP. Acest artist de culoare a evoluat continuu pe…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA.

- Una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda elvetiene, Christa de Carouge a incetat din viata la varsta de 81 de ani, dupa o scurta suferinta provocata de o boala grava, au confirmat miercuri surse apropiate, ca raspuns la informatiile aparute deja in presa, informeaza DPA, scrie agerpres.ro. …

- Lumea modei este uluita de dispariția uneia dintre cele mai cunoscute modele asiatice. Karen Stella Wong, o superba tanara din Singapore, care era foarte apreciata pe intreg continentul s-a stins...

- Testamentul lui Audrey Hepburn a fost facut public la 24 de ani dupa decesul acesteia survenit in 1993 in urma unei lupte cu cancerul. Unul dintre cei doi copii ai celebrei actrițe Audrey Hepburn a facut public testamentul mamei sale, decedate in 1993, in urma unui proces cu fundația caritabila inființata…