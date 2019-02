A murit George Stanca! Cunoscutul ziarist avea 71 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul si jurnalistul George Stanca a murit luni, la varsta de 71 de ani, din cauza unei maladii cronice, a declarat o sursa apropiata familiei. George Stanca ar urma sa fie inmormantat joi, la Cimitirul Bellu din Bucuresti. Nascut pe 7 mai 1947, in Buftea, George Stanca a absolvit cursurile Institutului…

