Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Argentinei, Fernando de la Rua, a incetat din viata marti la Buenos Aires la varsta de 81 de ani, la numai cateva ore dupa ce fusese spitalizat, a anuntat actualul presedinte argentinian Ma...

- Fernando de la Rua a murit, marti, la Buenos Aires la varsta de 81 de ani, la numai cateva ore dupa ce fusese spitalizat, a anuntat actualul presedinte argentinian Mauricio Macri, citat de agentia EFE. ''Deplang decesul fostului presedinte Fernando de la Rua. Traiectoria sa democratica merita recunoasterea…

- Christofias a fost primul sef de stat comunist in Cipru, din 2008 pana in 2013. Anterior, condusese AKEL, partidul comunist moderat, unul din cele mai mari din insula. In 2013, el nu a candidat pentru realegere, dupa un mandat marcat de o criza financiara din cauza careia Ciprul a avut nevoie de…

- Inca un medic a murit in timp ce facea garda la un centru de permanența din județul Bihor. „Nu munca sau lipsa banilor omoara prematur un medic de familie in Romania. Ci lupta pentru respect, pentru recunoaștere, pentru puțin sprijin”, scriu colegii acestuia. Medicul primar dr. Livia Davidescu, din…

- Suedezeul Lennart Johansson, fost presedinte al UEFA, a decedat la varsta de 89 de ani, a anuntat, miercuri, Federatia Suedeza de Fotbal, citata de lesoir.be, potrivit news.ro"Fotbalul suedez este in doliu. Lennart Johansson a decedat in seara zilei de 4 iunie, in urma unei scurte maladii,…

- Omul de afaceri al carui nume a fost cunoscut in lumea fotbalului autohton, fiind fost actionar la Dinamo si U Cluj, s-a stins din viata duminica seara, la Spitalul Floreasca. Florian Walter fusese internat in urma cu cateva zile la unitatea medicala din Capitala, ca urmare a unui accident cerebral.…

- DOLIU in intreaga țara! A MURIT FOSTUL PREȘEDINTE! Este ȘTIREA MOMENTULUI! O țara intreaga este in doliu! Fostul presedinte al statului Nauru, in perioada 2011-2013, Sprent Dabwido, a incetat din viața miercuri, la doar 46 de ani. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta . Insula…

- Un fotbalist din Burundi și-a piedut viața joi, in urma urma unui infarct. Este vorba despre Papy Faty. Incidentul dramatic s-a petrecut la minutul 15 al meciului dintre echipa sa, Malanti Chiefs, și Green...