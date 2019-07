A murit Florina Cercel, fostă actriță a Teatrului Național Timișoara Actrița Florina Cercel a murit la varsta de 76 de ani, marți, a anunțat Teatrul Național București (TNB), din echipa caruia aceasta a facut parte. „Echipa Teatrului Național din București anunța cu adanca durere ca astazi se desparte de marea actrița Florina Cercel. Dupa mai bine de 45 de ani de cariera pe scena Naționalului, […] Articolul A murit Florina Cercel, fosta actrița a Teatrului Național Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

