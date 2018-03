A murit fizicianul Stephen Hawking – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- A murit Stephen Hawking, celebrul fizician britanic. El este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare. Hawking s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig inca de…

- Recompensat cu Nobel pentru contributia adusa la studiul genomului uman, Sulston a condus Human Genome Project din Marea Britanie si a infiintat si condus Wellcome Sanger Institute din apropiere de Cambridge, una dintre cele mai importante institutii de biomedicina din tara. Anuntul a fost facut vineri…

- Un boxer profesionist care ține o dieta de 5000 de calorii pe zi, n-a reușit sa termine acest burger. Restaurantul Blacks Burgers din Epsom (Marea Britanie) deține titlul de “restaurantul cu cel mai mare burger din Europa”. Produsul se numește “The Beast” și este echivalentul a 35 de burgeri de dimiensiuni…

- Ducesa de Cambridge a iesit pe locul al cincilea, cu 13% din voturi. Un procent de 49% dintre cei intervievati a spus ca aceasta a devenit mai putin pe placul publicului dupa ce s-a maritat cu ducele de Cambridge, iar casatoria a schimbat-o. Printesa Beatrice, fiica ducelui de York, se afla…

- Regretatul Roy Orbison, unul dintre cei mai apreciati muzicieni americani ai tuturor timpurilor, revine pe scena, sub forma unei holograme. Nu vorbim de un singur spectacol, ci de un turneu care începe în aceasta primavara. Artistul a murit în urma cu 3 decenii,…

- Eddy Amoo, fost component al trupei „The Real Thing”, a murit la varsta de 74 de ani. A fost unul dintre cei mai apreciati artisti ai generatiei de aur a muzicii internationale, iar anunțul trist a fost facut de colegii acestuia. Eddy Amoo, fost component al trupei din Marea Britanie, „The Real Thing„,…

- Ed Sheeran a declarat ca și-ar dori mult sa compuna piesa cu care Marea Britanie sa participe la Eurovision, insa nu vrea sa o și interpreteze. Superstarul a scris in ultimii ani mai multe piese ce au devenit hit-uri și iubește sa-și susțina prietenii artiști. “Mi-ar placea foarte mult sa scriu piesa…

- O situatie fara precedent se afla in Marea Britanie care priveste 64 de universitati. Pe lista se afla inclusiv Oxford si Cambridge care s-au alaturat protestului. Motivul declansarii grevei este schimbarea modului de calcul al pensiilor.

- Sute de lectori de la 64 de universitati britanice prestigioase, printre care Oxford si Cambridge, au inceput joi o greva de doua zile pentru a protesta impotriva unor schimbari preconizate ale sistemului de pensii din invatamantul superior.

- Intr-o vizita surpriza facuta la o școala din Londra, prințul William a ținut sa le vorbeasca fetelor despre “cyberbullying”, dar și despre modul in care adolescentele trebuie sa se fereasca de presiunea de a se conforma ideii de frumusețe promovata de rețelele de socializare. Grupul de copii cu varste…

- Lebedele de pe lacul castelului de la Windsor au inceput in ultima perioada sa moara dupa ce au fost infestate cu gripa aviara. Peste 20 de pasari au murit in ultimele zile, iar șapte au fost trimise spre testare pentru a se stabili daca este vorba de gripa aviara. David Barber, responsabilul cu ingrijirea…

- Elevii cu varste cuprinse intre 11 și 19 ani, din clasele V-XII, au șansa de a caștiga tabere in Marea Britanie, cursuri de limba engleza la Shakespeare School, inscrieri gratuite la examene Cambridge, carți, dicționare și rechizite, in cadrul celui mai mare concurs național de creație in limba ...

- Brooklyn-Marie Barker, o tanara din Liverpool, Marea Britanie, in varsta de 23 de ani, a facut stop cardiac in casa ei, dupa ce a luat un medicament antidiareic. Autoritațile au declarat ca moartea ei a fost un accident, insa medicii au dezvaluit ca aceasta a murit dupa ce a luat o cantitate mare de…

- Ed Sheeran are nevoie de liniște și vrea ca el și logodnica sa, Cherry Seaborn, sa nu fie deranjați! Artistul n-a stat pe ganduri și, potrivit Daily Mail, a cumparat toate proprietațile din jurul casei sale din Suffolk, Marea Britanie. Investiția nu l-a afectat prea mult pe britanic, care are o avere…

- La data de 27 august 1896, la ora 09.02, Marea Britanie a atacat Zanzibarul, dupa ce tronul tarii a fost ocupat de catre un sultan care nu avea aprobarea britanicilor. Dupa 38 de minute de lupta, sultanul a fugit, iar batalia a luat sfarsit. In cele cateva zeci de minute de lupta, circa 500 de oameni…

- Howard Lew Lewis, celebrul comedian cunoscut pentru roluri in diverse productii populare din Marea Britanie, s-a stins din viata saptamana trecuta, in conditii suspecte. Familia acestuia este revoltata, deoarece considera ca ar fi fost ucis de medicamentele care i-au fost prescrise.

- A murit istoricul si filosoful Neagu Djuvara Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata joi la varsta de 101 ani. Neagu Djuvara a murit joi la 101 ani. Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, a fost una dintre cele mai îndragite personalitati culturale ale României.…

- Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, ar fi murit în urma unei supradoze de Fentanyl, a anunțat o sursa din cadrul poliției londoneze. Decesul artistei este anchetat ca fiind un posibil act de suicid. Oamenii legii au spus ca au gasit Fentanyl contrafacut lânga…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ce aceasta si-a deschis piata muncii pentru cetatenii din Romania si Bulgaria, a murit luni intr-un accident de circulatie. Pe data de 1 ianuarie 2014, el a fost asteptat, pe aeroportul din Londra, de cateva zeci de jurnalisti englezi…

- Dolores O’Riordan,solista trupei The Cranberries, a murit la varsta de 46 de ani. Artista si-a castigat faima internationala, la inceputul anilor ’90, ca solista a trupei The Cranberries. Pentru moment, cauza decesului fulgerator este necunoscuta. Hiturile “Zombie” si “Linger” sunt printre cele mai…

- Stirea care anunta moartea transgenderului Rebekah Shelton a facut valuri in Marea Britanie. Vedeta din show-ul Big Brother a lasat fara cuvinte pe multi, dupa ce a facut public un clip in care spunea ca e in viata. Cum a fost posibil asa ceva? Simplu: contul ei fusese hackerit. "Ne pare rau…

- Tinerii, toti olimpici, vor fi din toamna studenti la cele mai prestigioase facultati din Marea Britanie. Un alt elev al colegiului din Braila a fost admis la patru facultati din Anglia, printre care se numara University College of London.

- Stephen Hawking, care a implinit luni 76 de ani, a facut o paralela poetica intre depresie si gaurile negre in urma cu doi ani. Fizicianul i-a incurajat pe toti cei care se confrunta cu aceasta boala afirmand ca nu reprezinta „o inchisoare eterna“ si ca nu trebuie sa renunte, pentru ca intotdeauna exista…

- Șase persoane care fac parte din gruparea neonazista „Acțiunea Naționala” au fost arestați, in Marea Britanie, sub suspiciunea de terorism. Ofițeri ai Unitații Antiterorism au efectuat raiduri la o serie de locuințe din Cambridge, Banbury, Wolverhampton, Leicester și Stockport, intr-o operațiune coordonata,…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii ei,…

- O femeie din Marea Britanie a murit dupa niște zgarieturi ciudate aparute pe corp. Aceasta le-a observat, insa nu le-a luat in seama, iar la o luna dupa, femeia a murit. Dupa ceva timp a cautat pe internet raspunsul la problema ei, insa raspunsurile primite au amuzat-o complet, informeaza Daily Mail. …

- O femeie a murit, dupa ce a fost înjunghiata într-un supermarket din Marea Britanie. Victima, o femeie în vârsta de 30 de ani, a fost atacata într-un supermarket Aldi din orașul Skipton. Ceilalți clienți au fost îngroziți de scenele de violența petrecute…

- Am inceput sa numaram zilele pana la nunta regala din Marea Britanie de anul viitor, pentru ca suntem atat de bucuroși sa vedem un cuplu regal format din Meghan Markle și Prințul Harry. La Palatul Buckingham au inceput deja pregatirile pentru evenimentul anului 2018. Publicația TMZ.com a reușit sa puna…

- Tragedie pe o sosea din Birmingham, Marea Britanie. Sase oameni au murit, iar patru au fost raniti, in urma unei coliziuni in lant in care a fost implicat si un taximetru. Accidentul s-a petrecut la intrarea intr-un pasaj rutier, in conditii de vizibilitate redusa si pe ploaie.

- Un barbat de origine romana și-ar fi pierdut viața, sambata, dupa ce ar fi cazut pe șine intr-o stație de metrou din Londra.Romanul ar fi stabilit in Marea Britanie de mai mulți ani, fiind angajatul unei firme londoneze.

- Heinz Wolff, un celebru om de stiinta si prezentator TV, a decedat la varsta de 89 de ani. Anuntul a fost facut de presa din Marea Britanie. Conform jurnalistilor, inventatorul german a suferit o criza cardiaca. A

- Un chirurg din Marea Britanie a recunoscut ca și-a gravat inițialele pe ficații unor pacienți utilizand un laser, fara consimțamantul acestora. Simon Bramhall a fost dat in judecata și a pledat vinovat in fața instanței pentru ultraj și vatamare, asta dupa ce a gravat “SB” pe ficații unor pacienți aflați…

