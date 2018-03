Stiri pe aceeasi tema

- Actorul, care l-a portretizat atat de fidel pe astrofizician in filmul „The Theory of Everything” a fost marcat de vestea disparitiei acestuia. In urma cu trei ani, Eddie Redmayne castiga primul Oscar din cariera, datorita transformarii remarcabile pe care a facut-o in „The Theory of Everything”, in…

- Stephen Hawking, astrofizicianul britanic, a murit la varsta de 76 de ani, la Cambridge, Marea Britanie, a anuntat un purtator de cuvant al familiei. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig, neputandu-se mișca și comunica numai cu ajutorul unui așa-numit sintetizator de voce. Hawking a murit astazi,…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala"Suntem profund intristati de decesul iubitului nostru tata", au transmis Lucy, Robert si…

- Fizicianul Stephen Hawking, in varsta de 76 de ani, a murit, miercuri dimineata, la locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia acestuia, potrivit presei internationale. Stephen Hawking a fost cel mai cunoscut om de stiinta britanic al timpurilor noastre, un geniu care si-a dedicat viata descoperirii…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala.

- Google aniverseaza Ziua Pi, cu un Doodle special. Ziua pi este o celebrare anuala a constantei matematice π (pi). Ziua Pi este serbata pe 14 martie (3/14 in formatul luna/zi) din moment ce 3, 1 și 4 sunt primele trei cifre importante ale lui π. In 2009 Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii…

- Nascut la 300 de ani de la moartea lui Galileo, Hawking s-a retras de la Cambridge in 2009. A publicat numeroase lucrari despre natura și originea universului, cea mai cunoscuta fiind „ A Brief history of Time: From the Big Bang to Black Holes ”. A aparut și in seriale televizate și filme și este celebru…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa. Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. "Cu profunda…

- STEPHEN HAWKING A MURIT. Cu cateva luni inainte de a muri, Hawking a facut una dintre cele mai importante predicții ale sale despre soarta Pamantului. STEPHEN HAWKING A MURIT. Stephen Hawking, cunoscutul astrofizician, a facut publica o predictie apocaliptica despre Pamant, avertizand ca planeta…

- Una dintre cele mai luminate minti ale istoriei, celebrul fizician Stephen Hawking s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. The post A murit celebrul Stephen Hawking appeared first on Renasterea banateana .

- Stephen Hawking, cea mai stralucita stea a cosmologiei moderne, a murit la varsta de 76 de ani, potrivit www.theguardian.com. Fizicianul și autorul unei scurte istorii a timpului a murit in casa sa din Cambridge, iar copiii sai au spus: “Ii ...

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, a anuntat un purtator de cuvant al familiei, citat de agentiile internationale de presa. El a incetat din viata in liniste la locuinta sa din Cambridgew in primele ore ale zilei de miercuri, in Ziua Pi, cand s-a nascut…

- Ziua Pi devine inconjurata de mister cuantic incepand de azi, cand vedem ca marii fizicieni ai secolelor 20 si 21, Albert Einstein si Stephen Hawking par sa fie legati prin fire nevazute de un destin comun. Einstein s-a nascut intr-o zi de 14 martie, aceasta fiind si data mortii lui Hawking. Ziua Pi este…

- A murit Stephen Hawking, celebrul fizician britanic. El este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare. Hawking s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig inca de…

- Fizicianul Stephen Hawking a murit in casa sa din Cambridge, Marea Britanie, la varsta de 76 de ani. Savantul a incetat din viața in liniște, a anunțat familia in aceasta dimineața. Cei trei copii ai sai au emis un comunicat in care iși exprima regretul pentru pierderea parintelui lor: ”Suntem profund…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala.

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala.

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa international, citata de Mediafax.

- Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, a anunțat familia sa. Fizicianul britanic era cunoscut pentru cercetarile sale referitoare la "gaurile negre" și relativitate și a scris mai multe carți științifice de popularizare, inclusiv "O scurta istorie a timpului".La varsta de 22 de ani, Stephen…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala.

- Moartea unui om al strazii care devenise celebru pentru faptul ca a cantat la pian pe strada e deplansa de mulți locuitori din Edmonton, Canada. Ryan Arcand era obișnuit cu sunetele orașului - mașini care se ciocneau, oameni care țipa, zgomotul traficului - in timp ce locuia in strada.…

- Tragedie fara margini pentru presa româneasca. Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața, duminica seara (25 februarie). Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina…

- Bud Luckey a realizat 200 de variante ale personajului principal din seria „Toy Story", lansata in 1995. El a scris, regizat, narat si compus muzica pentru „Boundin"", scurtmetraj premiat cu Oscar in 2004, care a rulat in cinematografe impreuna cu „The Incredibles". El si-a imprumutat vocea pentru mai…

- A incetat miercuri din viata cercetatorul de folclor Kallos Zoltan, fondatorul Fundatiei de la Rascruci ce ii poarta numele. Omul de cultura avea 92 de ani. A terminat liceul la Cluj si Sfantu Gheorghe, obtinand diploma universitara de profesor la Cluj (1964). A activat ca profesor la Vistea (1946-1950)…

- Compozitorul islandez Johann Johannsson, cunoscut pentru coloanele sonore ale filmelor „Teoria intregului/ The Theory of Everything”, „Sicario: Asasinul/ Sicario” si „Primul contact/ Arrival”, a murit, vineri, la varsta de 48 de ani, scrie nme.com. Decesul compozitorului a fost confirmat de…

- Organizatorul Festivalului JazzTM, Primaria Timisoara, a anuntat primii artisti care vor participa la editia din acest an, evenimentul urmand sa aiba loc in perioada 29 iunie – 1 iulie. Primii sase artisti sau trupe care si-au anuntat prezenta la festivalul de la Timisoara sunt: The Cinematic Orchestra,…

- Festivalul de Jazz de la Timișoara a ajuns la ediția cu numarul 6. Organizatorii au anunțat primele nume care vor urca pe scena. Printre artiști se numara și The Cinematic Orchestra, una dintre cele mai respectate trupe britanice de jazz, dar și Kurt Rosenwinkel’s CAIPI, despre care Eric Clapton a spus…

- Alexandru Arșinel și colegii sai pregatesc un spectacol omagiu pentru Stela Popescu, ce va avea loc in curand. Actorul marturisește ca se simte copleșit de probleme și uneori crede ca nu mai gandește. „Incercam sa mergem mai departe. Este foarte greu fara Stela. Imi placea sa o salut, sa-i…

- In așteptarea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar care va avea loc pe 4 martie, 12 dintre vedetele importante de la Hollywood s-au reunit pentru o ședința foto VIP. Ca in fiecare an, Vanity Fair a lansat o ediție speciala pe coperta careia apar cateva dintre cele mai mari personalitați din showbizul…

- Doliu la Hollywood! Prezentatorul emisiunii ”Storm Chaser”, Joel Taylor, a incetat din viata la numai 38 de ani. Moartea acestuia a fost confirmata chiar de colegul lui de emisiune, Reed Timmer.

- Denisa a plecat foarte greu din aceasta lume, pe care nu a parasit-o inca, cu sufletul, cred apropiatii cantaretei de manele. Sora ei ii simte acum mereu prezenta, iar un celebru numerolog a facut dezvaluiri si inainte de moartea ei, dar si acum. Numerologul Iliuta spune ca cifrele i-au aratat ca Denisa…

- Dorothy Malone, care a castigat un premiu Oscar pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar in filmul 'Written on the Wind' (1956), a murit la Dallas (SUA), la varsta de 92 de ani, relateaza sambata EFE. Burt Shapiro, impresarul actritei, a confirmat vineri decesul lui Dorothy…

- Moartea solistei The Cranberries, Dolores O'Riordan, nu este tratata ca suspecta de catre Politia Metropolitana, care a confirmat ca dosarul intocmit a fost transferat spre investigatie medicilor legisti

- Moartea unui gigant precum a fost Dan Sexton Gurney, și la propriu și la figurat, ne-a facut sa sapam adanc in trecut pentru a pune cap la cap toate realizarile uneia dintre cele mai emblematice figuri ale motorsport-ului de peste Ocean din secolul trecut. Astfel, Valentin Raducan a trasat periplul…

- Eddie Redmayne, actor laureat cu Oscar, a declarat duminica, referitor la campania pentru egalitate de gen de la Hollywood, ca era ''asteptata de mult timp'' si ca este nevoie de ''mai multa schimbare'', informeaza Reuters. Declaratiile au fost facute cu ocazia premierei mondiale a celui mai recent…

- Moartea domnului Lazarescu, trasa la indigo! O tanara de 27 de ani din Roman, Neamt, aflata in a 21-a saptamana de sarcina, a murit la Spitalul de Boli Infectioase Iasi, dupa ce a fost internata in alte trei unitati medicale, anunța Radio Iași.

- Stephen Hawking, care a implinit luni 76 de ani, a facut o paralela poetica intre depresie si gaurile negre in urma cu doi ani. Fizicianul i-a incurajat pe toti cei care se confrunta cu aceasta boala afirmand ca nu reprezinta „o inchisoare eterna“ si ca nu trebuie sa renunte, pentru ca intotdeauna exista…

- Moartea unei românce i-a îngrozit pe românii din Spania, care au facut un apel disperat pe internet ca sa gaseasca rudele femeii. Cei cinci copii ai ei au ramas singuri pe lume, iar preluarea lor de catre rude este ultima soluție.

- Moartea unei romance i-a ingrozit pe romanii din Spania, care au facut un apel disperat pe internet ca sa gaseasca rudele femeii. Asta pentru ca cei cinci copii ai sai au ramas singuri pe lume. Din nefericire, tatal lor a incetat din viata in urma cu trei ani.

- La doi ani de la tragedia in cazul mortii dinamovistului Patrick Ekeng, specialistii au finalizat ancheta. Conform expertizei oficiale, nu s-au efectuat manevrele care s-ar fi impus pentru salvarea vietii camerunezului, astfel ca Mihaela Duta, doctorita de pe ambulanta, va fi trimisa in judecata.

- Potrivit presei de peste Ocean, John Young suferea de o penumonie severa iar complicatiile boli i-au adus sfarsitul. John Young a pasit pe Luna in 1972, a fost comandantul misiunii Apollo si prima persoana care a zburat de sase ori in spatiu pe parcursul a 42 de ani.

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…

- Un pui de urs polar, in varsta de 26 de zile, a murit brusc, marti, in gradina zoologica Tierpark din Berlin, la mai putin de un an dupa ce un alt pui de urs, Fritz, a murit din cauza hepatitei, relateaza AFP.

- Erica Garner era fiica activistului Eric Garner, care a murit in 2014, la New York, dupa ce a fost supus unor abuzuri de catre un politist alb, in legatura cu un presupus trafic ilegal cu tigari. Eric avea 43 de ani, iar ultimele sale cuvinte "Nu pot respira", au devenit un slogan pentru activiștii…

- Cunoscutul cineast Gerald B. Greenberg s-a stins din viata vineri la varsta de 81 de ani. El a fost cel care a realizat unul dintre cele mai reusite accidente de masina din istoria cinematografiei.] Gerald B. Greenberg a murit vineri la varsta de 81 de ani. Acesta a fost un renumit cineast, premiat…

- Cunoscutul cineast, Gerald B. Greenberg s-a stins din viata vineri la varsta de 81 de ani. El a fost cel care a realizat unul dintre cele mai reusite accidente de masina din istoria cinematografiei.

- Cineastul Gerald B. Greenberg, premiat cu Oscar pentru „Filiera franceza” si nominalizat la premiile Academiei pentru „Kramer vs. Kramer” si „Apocalypse Now”, a murit vineri, la varsta de 81 de ani, scrie The Hollywood Reporter.

- Radu Banciu a comentat in cadrul emisiunii sale de la postul B1 TV ceremoniile funerare ce au avut loc in țara la moartea Regelui Mihai."Ne apropriem de finalul anului cu aceasta excepționala defilare de forțe, din pacate pentru o inmormantare așa cum ne puteam aștepta. Finalul a fost grandios,…