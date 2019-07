Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au obținut informații conform carora fiul și potențialul urmaș al liderului al Qaeda, Osama bin Laden, Hamza bin Laden, este mort, potrivit a trei oficiali americani, scrie NBC News. Oficialii nu...

- Au trecut patru luni de cand tatal Gabrielei Cristoiu s-a stins din viata. Cunoscuta bruneta a suferit enorm, dar acum este sigura ca nu vrea sa mai planga si stie ca asta si-ar dori si tatal ei, sa se bucure in continuare de viata.

- Florin Pastrama i-a induioșat pe fanii care il urmaresc pe rețelele de socializare cu un mesaj dedicat tatal sau. Florin Pastrama s-a fotografiat alaturi de fratele lui. Ambii țin cu o mana un tablou al tatalui lor, care s-a stins in urma cu 11 ani. "Tatal nostru, ai fost pentru noi idolul nostru, lumina…

- Stefan a murit pe camp, in Italia, sub privirile neputincioase ale tatalui sau. Tanarul din Tulcea avea doar 26 de ani si medicii nu l-au mai putut salva. Stefan Iulian Obreja se mutase de la Tulcea in Italia, la Serino, unde muncea alaturi de tatal lui, in agricultura. Joi a cazut din picioare pe camp,…

- Zoologul american Jim Fowler, celebru pentru documentarul "Wild Kingdom" si aparitia in serialul "Seinfeld", a murit la varsta de 89 de ani, relateaza tmz.com.Decesul, care a avut loc pe 8 mai, a fost confirmat de familia acestuia.

- Chris Hughes, care a fondat in Facebook in urma cu 15 ani impreuna cu Mark Zuckerberg si altii, in perioada in care erau studenti la Harvard, crede ca Guvernul american ar trebui sa dezasambleze platforma social media, relateaza News.ro.Citeste si: S-a tras la loto: Ce numere au ieșit la Loto…

- Filmul "Burning Cane", regizat de Phillip Youmans, un cineast in varsta de 19 ani, a fost recompensat joi seara cu trofeul principal - Founders Award pentru cel mai bun lungmetraj narativ american - la editia din acest an a Festivalului Tribeca, informeaza site-ul revistei Variety. Wendell…