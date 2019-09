Stiri pe aceeasi tema

- Abdullah Morsi, mezinul presedintelui islamist defunct, se afla la volanul masinii sale cand a suferit un atac de cord ce a dus la moartea lui imediata, a precizat avocatul Abdel Moniem Abdel Maksoud.Avocatul a adaugat ca un prieten care se afla cu Abdullah a reusit sa opreasca masina si…

- Fotbalul constantean este in doliu. Fostul jucator al FC Farul Dima Tararache s-a stins, astazi, din viata la varsta de 59 de ani. Dima Tararache era nascut la Sinoe, in judetul Constanta si a evoluat la FC Farul, Dunarea Galati, dar si la echipele de fotbal din Medgidia.In ultima perioada, Dima Tarache…

- Preotul Marius Barascu a murit miercuri seara. O șoferița de 61 de ani a incercat sa depașeasca neregulamentar și a intrat frontal in mașina preotului. Șoferița a murit pe loc. Cateva ore mai tarziu a murit și preotul. Astazi, oamenii trebuiau sa-i spuna la mulți ani. Ar fi implinit 35 de…

- Vești ingrijoratoare din Irak! In urma cu puțin timp, in Erbil, unul dintre marile orașe ale țarii, a avut loc un atentat terorist asupra diplomaților Turciei, aflați in aceeași cladire cu Consulatul Romaniei! Ministerul Afecerilor Externe, in alerta maxima!

- Exista temerea ca cel putin 80 de migranti au murit dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a scufundat langa coasta Tunisiei, a anuntat joi, pe Twitter, purtatorul de cuvant al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), Flavio Di Giacomo, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro."Naufragiul…

- Un capitan din Marina venezuelana acuzat de guvern ca punea la cale o rebeliune a murit in custodie la o saptamana dupa ce a fost arestat, subliniind campania de represiune din ce in ce mai feroce a președintelui Nicolas Maduro, pe fondul unei crize economice in spirala, noteaza The New York Times.…

- A murit avocatul Constantin Antoniu, cunoscut pentru cariera in avocatura, dar și pentru implicarea in viața politica. Antoniu a fost primul președinte al municipalei CFSN și a candidat ulterior la Primaria Bacau. Unele surse noteaza ca avocatul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Seful statului turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca fostul presedinte egiptean Mohamed Morsi "a fost ucis", imputand responsabilitatea mortii acestuia autoritatilor egiptene, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "La tribunal, el a stat chircit pe jos timp ce 20 de minute. Autoritatile nu…