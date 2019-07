A murit fiica unui cunoscut boxer. Avea 33 de ani Actrița Danika McGuigan a murit la numai 33 de ani, dupa o lupta scurta dar dura cu cancerul. Ea era fiica lui Barry McGuigan, o legenda a boxului american. Familia a anunțat ca este distrusa de dispariția prematura a tinerei actrițe. Aceeasta ar fi murit marți dimineața, acasa la ea, inconjurata de familie. Fratele tinerei a anunțat ca sora lui a mai avut cancer la 11 ani, dar dupa o lupta intensa de doi ani s-a facut bine. Insa de aceasta data, Danika nu a mai avut același noroc. Pe parcursul scurtei sale cariere de actrița, Danika a aparut in mai multe seriale și filme. Tatal ei, boxerul Barry… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fratele femeii din Arad care a fost atacata de iubitul gelos cu cuțitul a murit. Barbatul de 22 de ani a sarit sa-și apere sora, dar a fost injunghiat și el de agresor. Incidentul a fost transmis live pe Facebook, fiindca tinerii se aflau la un chef cand atacatorul a dat navala in casa și a taiat-o…

- A murit fratele tinerei injunghiate live pe Facebook de iubit, in Arad. Avea 22 de ani si a sarit sa isi apere sora, dar criminalul l-a atacat si... The post A murit fratele tinerei injunghiate live pe Facebook de iubit, in Arad. Avea 22 de ani si a sarit sa isi apere sora appeared first on Renasterea…

- A murit fratele tinerei injunghiate live pe facebook de iubit, in Arad. Avea 22 de ani si a sarit sa isi apere sora, dar criminalul l-a atacat si i-a infipt cutitul in inima, potrivit observator.tv. Imagini incredibile au fost transmise live pe rețeaua de socializare Facebook, joi…

- Un cunoscut medic s a stins din viata in urma tragicului accident rutier ce a avut loc luni pe DN3 intre Constanta si Valu lui Traian. "O veste prea dureroasa si o pierdere imensa pentru intreaga echipa Repromedhellip;Anuntam cu inimile indurerate ca, in urma unui accident, a plecat dintre noi unul…

- Putini stiu acest lucru, insa Laurențiu Reghecampf pastreaza in suflet o tragedie cunoscuta de putini. Acesta a fost nevoit sa isi ingroape fiica, dupa ce copila a decedat din cauza unei boli necrutatoare.

- O situație scandaloasa a avut loc recent la Spitalul Județean Arad. Medicii au sunat rudele unui pacient spunandu-le acestora ca omul ar fi murit. In realitate, acesta traiește! E grav, la terapie intensiva, dar in viața! Dar rudele au mers inainte pe la o firma de pompe funebre, unde au platit toate…

- O familie din Arad a fost inștiințata sa vina sa ridice trupul neinsuflețit al unui pacient care, de fapt, traiește. Dupa ce au organizat inmormantarea barbatului, rudele acestuia l-au gasit viu la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad. Nepoata barbatului declarat mort la Spitalul Clinic Județean…

- Fiica lui Shawn Crahan din trupa Slipknot, Gabrielle, a murit la doar 22 de ani. Anunțul a fost facut de solist, pe Instagram. "Cu inima franta și dintr-un loc plin de durere, va informez ca fiica mea cea mica, Gabrielle, a murit ieri, 18 mai 2019”, a scris muzicianul pe rețeaua de socializare.…