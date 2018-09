A murit ficiorul morții Unul dintre marii tortionari comunisti ai Romaniei, si cu siguranta cel mai putin afectat de consecintele faptelor sale, Ioan Ficior, a murit la o varsta pe care, in mod normal, o numim venerabila. Nu și in cazul lui. Fost comandant al Coloniei de munca Periprava, “personalitate” sinistra care a detinut si alte pozitii in sistemul penitenciar comunist, colonelul Ficior a activat in unitatile carcerale Poarta Alba, Suceava sau Borzesti, in anii ’50 si inceputul anilor ’60, responsabil fiind pentru moartea a peste o suta de oameni, in cele mai cumplite… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In martie anul trecut, Ficior fusese condamnat de Inalta Curte la 20 de ani de inchisoare pentru infracțiuni contra umanitații. Fostul torționar a fost trimis in judecata in august 2014, fiind acuzat ca, in perioada 1958-1963, cand a condus Colonia de munca Periprava, a introdus și coordonat un regim…

- Ioan Ficior a fost trimis in judecata in 18 august 2014, de Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in dosarul avand ca obiect sesizarea formulata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER).…

- Fostul comandant de la Periprava, Ioan Ficior, in varsta de 90 de ani, a murit la spitalul penitenciar Jilava. El a fost condamnat in martie 2017 la 20 de ani de inchisoare pentru moartea a 103 deținuți la lagarul de la Periprava, intre anii 1958 si 1963. Ioan Ficior a fost trimis in judecata in […]…

- Ioan Ficior, fost comandant al Coloniei de munca Periprava, a murit, miercuri, la Penitenciarul Spital Bucuresti Jilava, acesta aflandu-se in executarea unei pedepse de 20 de ani de inchisoare pentru infractiuni co...

- Ioan Ficior, fost comandant al Coloniei de munca Periprava, a murit, miercuri, la Penitenciarul Spital Bucuresti Jilava, acesta aflandu-se in executarea unei pedepse de 20 de ani de inchisoare pentru infractiuni contra umanitatii. "S-a inregistrat un deces astazi, in jurul orei 10,00,…

- Tortionarul Ioan Ficior, fostul comandant al Coloniei de munca de la Periprava, condamnat definitiv in martie 2017, de instanta suprema, la 20 de ani de inchisoare, pentru infractiuni contra umanitatii, a murit in detentie, informeaza...

- A murit Ion Ficior. Ioan Ficior era internat la spitalul Penitenciarului Jilava. Pe 29 martie 2017, Ioan Ficior a fost condamnat definitiv la 20 de ani de temnița, facandu-se vinovat de moartea a 103 deținuți inchiși in lagarul de munca de la Periprava, unde a fost comandant. A fost obligat și la plata…

- Torționarul Ion Ficior a murit, in pușcarie, la spitalul Penitenciarului Jilava, unde ispașea o condamnare de 20 de ani de inchisoare. Pe 29 martie 2017, Ion Ficior a fost condamnat definitiv la 20 de ani de temnița, facandu-se vinovat de moartea a 103 deținuți inchiși in lagarul de munca de la Periprava,…