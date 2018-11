A murit femeia transferata in Belgia dupa explozia din Mures

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat ca femeia din Targu Mureș, ranita duminica in explozia din locuința sa, a murit la Bruxelles. Ea fusese transferata la o unitate medicala din Belgia, alaturi de soțul ei, ranit și el in deflagrație. Sorina Pintea a facut aceste declarații, facand referire…

- Femeia de 69 de ani, care a fost ranita intr-un incendiu care a avut loc duminica dimineata in judetul Mures, a murit luni dupa-amiaza, anunta reprezentantii Ministerului Sanatatii, precizand ca cealalta victima, un barbat de 79 de ani, are sanse de supravietuire.

- Femeia in varsta de 69 de ani care a murit astazi și un barbat de 79 de ani, cu arsuri pe 55% din suprafata corpului, au fost transferați duminica la Bruxelles, cu o aeronava Spartan a MApN. Doua persoane au fost ranite grav, duminica dimineata, in localitatea Gornesti, judetul Mures, in urma…

- Deputatul Robert Turcescu se implica in cazul barbatului din Constanta, fost angajat ISU, care are nevoie urgent de tratament in strainatate pentru a i fi salvata viata. Dupa aparitia articolului in care prezentam cazul lui Decebal Serban, fost angajat ISU, ranit grav in explozia unui rezervor, deputatul…

- Pacientul care a suferit arsuri grave si a fost transportat saptamana trecuta in Belgia a murit joi. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca este sigura ca s-a...

- Tanarul ars in explozia unui bloc a murit astazi in Belgia. Alexandru a pierdut lupta cu viața, iar sistemul sanitar din Romania a mai facut o victima. Avea arsuri pe 75 la suta din corp, inclusiv in zona capului, si doua bacterii periculoase, contractate in spitalele romanesti.

- Tanarul ranit in explozia din Piatra Neamt și transferat la un spital din Belgia este in continuare in stare grava, a anuntat ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Pacientul este in coma indusa.

- Un tanar cu arsuri pe 70 la suta din suprafata corpului va fi transportat in Belgia, ministrul Sanatații precizand ca toate paturile pentru marii arși sunt ocupate. In urma cu cateva zile, Sorina Pintea susținea ca sunt doar 11 astfel de locuri la nivel national."Starea tanarului este foarte…