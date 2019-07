Stiri pe aceeasi tema

- Originara din Salaj, Eva Mozes Kor a fost deportata in 1944 la Auscwitz impreuna cu familia ei. In lagarele naziste, Eva si sora ei geamana au fost supuse experimentelor doctorului Mengele.

- Un barbat, in varsta de 38 de ani, din Urziceni, pasager intr-un autoturism, a sfarsit tragic, dupa ce a cazut din masina in timpul mersului. Anchetatorii au stabilit ca acesta, aflat pe scaunul din dreapta fata al autovehicului, s-ar fi sprijinit de portiera. Usa s-a deschis, iar el a fost proiectat…

- Incendiul de la bordul unui aparat submersibil de mare adancime al Marinei ruse, izbuncit in data de 1 iulie, la ora 20:30 locala, a dus la moartea a 14 marinari, relateaza RIA Novosti, citand un comunicat al Ministerului rus al Apararii. ”Datorita acțiunilor curajoase ale echipajului a fost stins incendiul…

- Un barbat ucrainean a murit intr-o padure in timp ce era la munca, dupa ce i s-a facut rau. In loc sa cheme o ambulanța, șefa sa a preferat sa il lase sa-și dea ultima suflare acolo.

- Un tanar in varsta de 17 ani, din comuna Pufesti, a murit sambata dupa amiaza inecat in raul Trotus, fiind gasit de echipajele de salvare dupa mai multe ore de cautari, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Doua echipaje din cadrul ISU Vrancea au fost solicitate in sprijin…

- Gabriela Firea are planuri mari! Potrivit cotidianul.ro, Palatul "Dacia", cladirea în a fost redactia ziarului &"Timpul&", la care a lucrat Mihai Eminescu, ar urma sa fie trecuta în

- Comicul de stand-up britanic Ian Cognito a murit in timpul unui spectacol in sudul Angliei, informeaza dpa. Serviciul de ambulanta local a indicat vineri ca a fost chemat la barul The Atic din Bicester joi...