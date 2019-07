Stiri pe aceeasi tema

- A MURIT indragitul MIHAI! INIMA lui A CEDAT! A facut INFARCT! Romania, in DOLIU! Este doliu in lumea politica din Oradea. Fostul primar, Mihai Sturza, a murit la varsta de 69 de ani. Acesta a facut infarct, care i-a adus moartea. Era cunoscut faptul ca politicianul avea probleme de sanatate, in special…

- La un an de la tragedia din Jibou in care patru tinere si-au pierdut viata, intr-un cumplit accident de mașina, judecatorii au stabilit sentinta pentru Sanda Ungur, tanara care se afla la volanul autoturismului spulberat de tren. Pentru a evita un proces, tanara a incheiat cu procurorii un acord de…

- Imagini accident cumplit. Un tanar de 27 de ani a murit dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un cap de pod.foto Un barbat de 27 de ani a murit, joi dimineata, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a ciocnit de un cap de pod, in localitatea Pericei, relateaza Agerpres , care citeaza Inspectoratul…

- Mii de persoane au asistat duminica, la Ierusalim, la decesul rabinului Menahem Mendel Taub, supravietuitor al lagarului nazist de la Auschwitz, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Taub, nascut in Transilvania in 1923, a decedat duminica in Orasul Sfant.Cunoscut in comunitatea evreiasca ultraortodoxa…

- Tragedia din urma cu doua luni de la Salaj, cand o eleva de 12 ani a murit dupa ce a cazut dintr-un microbuz, nu a avut ecou printre autoritati. Firma de transport functioneaza in continuare, cu aceleasi vehicule care pun in pericol vietile oamenilor.