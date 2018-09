Stiri pe aceeasi tema

- Moarte aproape ridicola pentru Natasha Ednan-Laperouse, fiica unui magnat al industriei jucariilor. Tanara, in varsta de 15 de ani, și-a cumparat un sandwich din aeroport, fara sa știe ca gustarea ii va aduce sfarșitul.

- Natasha s-a imbarcat in cursa spre Nisa, iar pe aeroport a comandat un sandwich de la fast food-ul Pret a Manger. In timpul zborului, tinerei i s-a facut din ce in ce mai rau, iar tatal sau, proprietarului lantului de magazine Wow Toys, a incercat sa o salveze administrandu-i o solutie injectabila impotriva…

- O tanara mama a murit in condiții suspecte la o clinica privata din București. Dupa o operație de lipoaspirație, nu s-a mai trezit din anestezie și a intrat in stop cardio-respirator, potrivit Observator. Medicii nu-si explica ce s-a intamplat, dar familia suspecteaza ca ar avea legatura…

- Un barbat din Anglia, Danny Emsley, 37 de ani, s-a insurat, pe 17 august, cu Clare, 35 de ani. Nunta a avut loc la o locație din Londra, iar cuplul a avut circa 80 de invitați la nunta. Spre finalul evenimentului mirele a fost gasit insa mort! Barbatul, originar din Leeds, a mers sa se culce, […] The…

- Detalii halucinante au ieșit la iveala despre motivul pentru care a murit Viorela, adolescenta care s-a prabușit de pe un stalp de electricitate. Adolescenta de 14 ani mai incercase sa se urce și zilele trecute pe același stalp. Din teribilism, și-a pus viața in pericol și a cazut in gol de la aproape…

- Doi copii din Marea Britanie au supravietuit singuri pentru doua zile, fara mancare sau apa, dupa ce masina in care se aflau a fost implicata intr-un accident soldat cu moartea mamei lor, potrivit The...

- O tanara de 18 ani, proaspat absolventa de liceu, a fost gasita fara viata. in propria locuinta. Luci Buzila avea 18 ani si era o fata plina de viata si fericita. Fata tocmai absolvise...

- Tragedie in lumea modei, dar și a celebrei familii Rothschild. Annabelle Neilson, fosta nevasta lui Nathaniel Philip Rothschild și cea mai buna prietena a lui Kate Moss, a fost gasita moarta in casa ei din Chelsea, Londra.