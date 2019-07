Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel in varsta de 11 ani din Marea Britanie, alergic la produce lactate, a murit dupa ce tatal sau i-a dat din greșeala sa manance o ciocolata. Tragedia a avut loc in orașul Burnley. Ciocolata pe care a mancat-o Raffi Pownall, in varsta de 11 ani, conținea lapte și fusese cumparata de tatal sau…

- In aceasta noapte, la Spitalul Judetean Constanta, a murit una din victimele accidentului de aseara, de pe DN 39, din dreptul benzinariei Petrom.Este vorba despre o tanara de 25 de ani care fusese transportata in stare fosrte grava la spital.Reamintim ca aseara, in jurul orei 18.50, un barbat de 32…

- Handbalista Ekaterina Koroleva a murit in timp ce se afla la Campionatul European. Rusoaica Ekaterina Koroleva participa la Campionatul European de handbal pe plaja, insa o tragedie uriașa a avit loc. In ziua ei libera, tanara de doar 20 de ani a mers sa inoate, fara sa știe ca nu avea sa mai iasa…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit electrocutat sub ochii neputinciosi ai fratelui sau. Dintr-o joaca, Florin Cercel s-a urcat pe acoperisul unui tren, iar contactul cu dispozitivul care face legatura intre tren si cablurile de electricitate i-a fost fatal. Tragedia a avut loc in gara din localitatea…

- Soferul care a intrat pe contrasens si a provocat un accident rutier soldat cu trei persoane decedate, pe autostrada A1, pe raza localitatii Traian Vuia, el parasind locul accidentului, a fost depistat de politisti pe un camp din localitatea timiseana Susani, testele aratand o alcoolemie crescut a acestuia,…

- In seara zilei de ieri 19 iunie, polițiștii și salvamarii au intervenit in doua cazuri de inec la bazinele acvatice din capitala.Polițiștii sect. Centru, au fost alertați la ora 20:35, barbat inecat in lacul din Parcul Valea Morilor.

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a fost implicat intr-un accident teribil pe Autostrada A3, Bucuresti-Ploiesti. O femeie a murit in urma coliziunii petrecute duminica noapte. Rudel Obreja a anuntat pe Facebook ca a fost implicat intr-un accident rutier pe Autostrada 3, autoturismul…

- Tragedia aviatica a avut loc seara trecuta la Moscova si a curmat zeci de vieti. Avionul cu 78 de oameni la bord, cinci dintre ei membri ai echipajului, a aterizat de urgenta inapoi pe aeroportul Sheremetyevo, de unde plecase cu doar cateva zeci de minute mai devreme, cu destinatia Murmansk. Din pacate,…