A murit după ce s-a răsturnat cu Mercedes-ul într-o curbă Din informatiile avute de la politie, se pare ca soferul unui Mercedes in varsta de 22 de ani, care circula dinspre Vaslui catre Iasi, in apropierea localitatii Scanteia, a patruns cu viteza intr-o curba, a iesit de pe sosea si apoi s-a rasturnat de cateva ori. Soferul a murit in urma unui traumatism sever la cap, iar pasagerul din dreapta, un tanar cu aceeasi varsta, a suferit mai multe traumatisme, inclusiv la coloana. „La ora 24.3 (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

