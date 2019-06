Vesti triste din lumea muzicii internationale dupa ce un cantaret a murit. Acesta ar fi consumat prea multe droguri si corpul sau a cedat.

Rapper, mort din cauza drogurilor consumate in exces. Hella Sketchy avea 18 ani si facea parte din The Soundcloud. Tanarul, pe numele sau real Jacob Tyler Thureson, a suferit o supradoza si a ajuns de urgenta la spital. Pentru a il salva, medicii l-au bagat in coma indusa.

Rapperul Hella Sketchy a stat in coma timp de 14 zile. Medicii au incercat tot posibilul…