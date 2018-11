Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Hrușca este in doliu dupa ce tatal sau a murit. Interpretul de muzica folk a sosit de urgența in țara pentru a-i fi alaturi parintelui sau atunci cand și-a dat ultima suflare. Ștefan Hrușca, care pe 8 decembrie va implini 61 de ani, locuiește de foarte mulți ani in Canada, iar ieri a sosit de…

- Actorul canadian de film si teatru Douglas Rain, vocea computerului Hal din „2001: A Space Odissey”, a murit la varsta de 90 de ani, scrie news.ro.Anuntul a fost facut de organizatorii Stratford Festival din Canada, pe care el l-a fondat. Actorul a jucat timp de 32 de sezoane in festivalul…

- Tatal lui Ștefan Hrușca a luptat mult timp cu boala care l-a rapus și ultimele zile din viața și le-a petrecut intr-un spital din Baia Mare. Chiar daca era grav bolnav, Ștefan Hrușca a insistat ca tatal sau sa fie dus acasa pentru ca ultimul loc pe care il vede sa nu fie un salon de spital.…

- Imagini Tragedie imensa: Un tanar de 33 de ani din Borșa a murit in urma unui accident cumplit.foto Un tanar de 33 de ani din Borșa, zona Valcineț, a decedat in urma unui accident rutier care a avut loc zilele trecute in Italia, scrie presa italiana. Ioan Mihalyi a murit dupa ce intr-o curba dubla ar…

- A MURIT! Doliu in lumea artistica: Una dintre cele mai celebre actrite s-a stins din viata (FOTO, VIDEO) O actrita de teatru nominalizata de trei ori la Premiile Tony intr-un interval de numai sase ani, a murit joi, in locuinta sa din Mannhatan. Marin Mazzie avea 57 de ani. Sotul actritei, actorul…

- CHIȘINAU, 10 sept — Sputnik. Barbatul care și-a ținut ostatica familia într-un apartament din sectorul Botanica al Capitalei a murit. Acesta a opus rezistența în momentul în care oamenii legii au intrat cu forța în apartament și a fost împușcat de polițiști.…

- Dramaturgul american Neil Simon, unul din cei mai prolifici si populari autori de pe Broadway, a încetat din viata duminica, la vârsta de 91 de ani, a relatat New York Times, citându-l pe agentul sau, transmite Reuters.

- Julia Baciu, o romanca de 22 de ani, a murit in Toronto, dupa un grav accident rutier produs din cauza unui tanar care circula cu viteza excesiva. Julia Baciu era pasagera intr-un Chevrolet Cruze si a murit pe loc. Ea era o studenta eminenta la Universitatea York Glendon Campus. Accidentul a avut loc…