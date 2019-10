Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri ca țara sa „nu poate gazdui pe toata lumea”, în contextul noii abordari a Administrației sale referitoare la imigrație, informeaza Mediafax citând Al Jazeera.Saptamâna trecuta Macron a anunțat o înasprire…

- O tanara in varsta de doar 17 ani și-a gasit sfarșitul in piscina resortului in care se afla in vacanța cu familia. Din pacate, medicii sosiți la fața locului n-au mai putut face nimic pentru ea.

- Sculptorul grec de renume international Takis, cunoscut pentru compozitiile sale cinetice expuse la Paris, New York sau Londra, a murit vineri la Atena la 93 de ani, potrivit fundatiei sale citata de AFP. "Artistul a murit la el, la Fundatia Takis, vineri la ora locala 06:30 (03H30 GMT)",…

- Aceasta organizatie, ACLU, afirma in documente judiciare depuse la un tribunal federal din San Diego, in California, ca administratia Trump ii acuza pe unii parinti migranti de delicte minore, inclusiv infractiuni rutiere, sau de neglijenta pentru a continua sa ii separe de copiii lor. ACLU furnizeaza…

- Patru membri ai unei familii, intre care doi copii, au fost implicati intr-un grav acccident rutier, sambata, in judetul Arad, iar un copil de 9 ani a fost declarat decedat, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit de un TIR. The post Un copil a murit intr-un grav accident in care parinții…

- ​„​Legea recunoștinței”, inițiata de peste 70 parlamentari PSD și care-i obliga pe copii sa-și întrețina parinții, a fost retrasa de inițiatori. La finalul saptamânii trecute, Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul și PSD nu susțin inițiativa.Biroul permanent al Senatului…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, vineri, la Galati, ca proiectul de lege prin care copiii sunt obligati la intretinerea parintilor nu este unul agreat, astfel ca nici Guvernul, si nici PSD nu il sustine, potrivit Mediafax. „Am vazut in spatiul public ca se discuta foarte mult despre acea…