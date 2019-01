Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Mirescu a fost accidentata, pe 29 decembrie, de un copac ce s-a prabusit peste masina ei in timp ce mergea de la Braila catre satul Stancuta. Initial parea sa aiba rani minore, insa medicii i-au descoperit un traumatism cranian foarte grav. A fost operata, dar dupa trei saptamani de chinuri…

- Un copilas de 2 ani a fost tratat cu Tantum Verde si paracetamol dupa ce a fost internat la Spitalul de Urgenta pentru Copii din Cluj. Dupa cateva zile familia se pregateste de inmormantare si-i acuza pe medici de moarte acestuia. Conducerea institutiei a inceput o ancheta.

- Copilul de sapte ani care in a doua zi de Craciun s-a inecat in strandul din Deva a murit la Clinica Bega din Timisoara, dupa ce a fost adus cu elicopterul SMURD la Timisoara si a fost internat la Terapie Intensiva. Potrivit medicilor, miercuri, copilul de sapte ani care a fost gasit pe fundul…

- Femeia de 33 de ani dansa impreuna cu soțul ei la spectacolul organizat pentru un bal al bobocilor, scrie antena3.ro. La un moment dat, aceasta a cazut din picioare și a fost transportata de urgența la Spitalul de Boli Cronice din Sebiș. Citeste si O femeie a fost gasita moarta cu capul infasurat…

- Actorul Florin Busuioc a jucat intr-o piesa de teatru marti, 6 noiembrie, pe scena Filarmonicii din Craiova. La sfarsitul spectacolului i s-a facut rau. Colegii au sunat imediat la 112. Medicii de pe Ambulanta au reusit sa-l resusciteze si l-au transportat la Spitalul de Urgenta din Craiova. Actorul…

- O femeie in varsta de 65 de ani a murit, joi, in spitalul privat Sanador, același in care a murit in urma cu doua zile baiețelul de nici doi ani. Femeia avea o patologie vasculara avansata și a murit in urma mai multor intervenții chirurgicale.