A murit de cancer de colon la numai 40 de ani pentru ca a ignorat niste semne evidente

Stiri pe aceeasi tema

- Familia femeii atrage atenția tuturor femeilor sa se ingrijeasca mai mult de sanatatea lor, mai ales daca au cazuri in familie. In momentul in care Amanda a ajuns la spital, era prea tarziu pentru ea pentru a se vindeca. Medicii i-au spus ca are cancer de col uterin și ca nu se mai poate face…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica Galați, in perioada 28 noiembrie – 1 decembrie s-au inregistrat patru decese prin hipotermie. Din acestea, trei s-au inregistrat in mediul rural iar una in municipiul Galați. Primele doua decese prin hipotermie s-au inregistrat pe 28 noiembrie, fiind vorba despre…

- Evenimentul tragic s-a petrecut la supremaketul Kaufland din Roman, unde preotul Buric Adrian se afla la cumparaturi. El a acuzat dureri la piept. Medicii au intervenit dar preotul nu a raspuns la manevrele medicale. Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Ioachim a transmis un mesaj de condoleante in…

- Starea lui Alexandru se imbunatațește și șansele lui sporesc, dupa ce și-a recapatat funcția renala, chiar de vineri. Astazi, 3 noiembrie, la trei zile de cand a ars in explozia din apartamentul sau, din Piatra Neamț, Alexandru este ușor mai bine. Ingrijirile și tratamentul primite in secția de arși…

- O femeie in varsta de 65 de ani a murit, joi, in spitalul privat Sanador, același in care a murit in urma cu doua zile baiețelul de nici doi ani. Femeia avea o patologie vasculara avansata și a murit in urma mai multor intervenții chirurgicale.

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte peste 30 au fost ranite, intr-un atac sinucigas la un miting electoral din provincia afgana Nangarhar, au anuntat autoritatile. ISIS a revendicat atacul, scrie Reuters.

- O batrana in varsta de 80 de ani este principala suspeta intr-un caz de posibil omor. In curtea femeii a fost descoperit un barbat in varsta de 77 de ani, fara suflare. Primele informatii arata ca femeia l-ar fi impins pe barbat pe scarile casei, iar cazatura i-a fost fatala. Suspecta neaga cele intamplate,…

- Un accident rutier a avut loc, joi dimineața, in Chitila, fiind implicate doua mașini și o motocicleta. Medicii au efectuat manevre de resuscitare, insa motociclistul a decedat.Potrivit IPJ, Ilfov una dintre mașini nu ar fi acordat prioritate unui alt autoturism și motocicletei. Conducatorul …