- Trupa teatrului propune spectatorilor duminica, 30 iunie, de la ora 20,00 spectacolul „Concert Estival”. Evenimentul are loc la Gradina de Vara „Leonard”, iar presul unui bilet este de 21,6 lei. Elevii, studentii si pensionarii au reducere 50%.

- Festivalul organizat de Teatrul National de Opera si Opereta „Nae Leonard, in colaborare cu Primaria Galati, a ajuns de ja la cea de-a VI-a editie. Se va desfasura in perioada 28-29 iunie si va fi gazduit de stadionul „Dunarea”. Biletele se pot procura de la teatru, online sau de la casele de bilete…

- Sambata, 22 iunie, de la ora 2,00, artistii teatrului galatean prezinta comedia muzicala „O familie trasnita”, o adaptare a regizorului Victor Zaharia dupa textul lui George Mihalache. Pretul biletului este de 21,6 lei, elevii studentii si pensionarii avand reducere de 50%.

- Actrita Edith Gonzalez, vedeta din serialul "Inima salbatica" si "Salome", a murit la 54 de ani, informeaza Antena3.ro. Gonzaacute;lez a fost diagnosticata cu cancer ovarian in 2016. Un an mai tarziu, ea a confirmat ca a castigat prima sa lupta impotriva bolii.Ultimul sau proiect de televiziune la care…

- Festivalul organizat de Teatrul National de Opera si Opereta „Nae Leonard” din Galati a ajuns la a V-a editie. Concertele vor avea loc vineri, sambata si duminica, de la ora 20,00, la gradina de vara a teatrului. Intrarea este libera.

- „Contesa Maritza”, opereta compozitorului Emmerich Kalman, va fi prezentata pe scena Teatrului National de Opera si Opereta „Nae Leonard” sambata, 25 mai, de la ora 18,00, sub bagheta dirijorala a maestrului Eugen Dan Dragoi.

- Sambata, 18 mai 2019, incepand cu ora 18,00, la Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" din Galati va avea loc recitalul vocal-instrumental „Adiemus”, in interpretarea ansamblului Psalterion.

- Spectacolele au loc sambata si duminica, doua fiind gazduite de Teatrul „Nae Leonard”, iar unul de Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la „Dunarea de Jos” Galati. La acesta din urma accesul publicului este liber, in limita locurilor disponibile.