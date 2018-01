Stiri pe aceeasi tema

- Florin Racoare, tanarul in varsta de 31 de ani care a fost diagnosticat cu cancer cu doar 3 luni inainte de a se casatori, a murit. Barbatul a aflat ca avea leucemie cu puțin timp inainte de a-și uni destinul cu cel al Adinei Calin, iubita sa. In urma veștii, mii de oameni din toata țara s-au mobilizat…

- Barbatul a aflat ca avea leucemie cu puțin timp inainte de a-și uni destinul cu cel al Adinei Calin, iubita sa. In urma veștii, mii de oameni din toata țara s-au mobilizat pentru a strange 150.000 de euro pentru tratametul tanarului. Insa, din pacate, Florin Racoare a pierdut lupta…

- Un baiat de 15 ani a murit dupa ce a fost cazut în sabia sa în timp ce facea un dans tradițional la o nunta din India. Adolescentul, pe nume Hameed, a fost invitat la nunta sa petreaca și sa se distreze, însa a avut parte de un final îngrozitor. Tânarul…

- Heather și Dave s-au cunoscut acum doi ani, la un curs de dans modern. Din acel moment au devenit inseparabili. In decembrie 2016, ea a aflat ca are cancer la san. Forma galopanta. La finele anului trecut, pe cand ea se gasea in spital, Dave a cerut-o in casatorie. Ceremonia a avut loc acolo, printre…

- O mireasa din Statele Unite a impresionat pana la lacrimi o lume intreaga, in clipa in care a spus "da" pe patul de spital. La cateva ore dupa ce a devenit sotie, Heather Mosher s-a stins din viata fiind rapusa de cancer.

- O femeie din Statele Unite ale Americii a impresionat pana la lacrimi o lume intreaga, dupa ce s-a maritat pe patul de spital, iar ulterior s-a stins din viața, potrivit realitatea.net. Femeia s-a maritat in rochia de mireasa, iar la cateva ore dupa nunta, aceasta s-a stins din viața, rapusa de cancer.…

- A devenit mama la 13 ani, in urma unui viol, pe care l-a ascuns de frica si de rusine. O copila din Baia Mare a nascut, in prag de Craciun, acasa. Si ea, si bebelusul sunt in spital acum. Nu se vor desparti, pentru ca baiatul va creste in familie, alaturi de bunici, in timp ce mama lui se va intoarce…

- Povesti cutremuratoare ies la iveala odata cu amanunte din ancheta cu privire la medicul Mihai Lucan. Transplantul se facea preferential, iar sute de pacienti s-au stins pentru ca lor nu le-a venit niciodata randul, scrie Digi24.ro. Un raport al Corpului de Control al ministrului Sanatatii arata ca…

- Maria Ghiorghiu a postat pe blogul sau o marturie cutremuratoare despre un incendiu de care am putea auzi. Nu doar ca acest incendiu s-a produs, murind peste 12 oameni din cartierul Bronx, dar aceasta ofera chiar si un indiciu despre cine ar fi putut provoca focul.

- Dupa ce Majestatea Sa Defuncta, Regele Mihai a murit, Familia Regala traverseaza o perioada grea, plina de tristete. Recent, Alteta Sa Regala Principesa Sofia a realizat fotografii in parcul Castelului Regal, iar ce s-a vazut este de-a dreptul coplesitor.

- Declaratii ale unor pacienti care au avut de a face cu medicul urolog Mihai Lucan au fost date publicitatii dupa perchezitiile facute zilele trecute la Cluj. Mihai Lucan, fiul sau si fostul director al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Sanpetreanu, sunt cercetati sub control…

- Tragedie fara margini intr-un sat din judetul Bihor! Madalina si Marius, doi logodnici, au murit carbonizati in noaptea de joi spre vineri, dupa ce un incendiu a cuprins casa in care erau. Tatal tinerei de 25 de ani a suferit arsuri, insa atat el, cat si sotia sa au reusit sa iasa din locuinta care…

- Tatal primei fete agresate de Magdalena Șerban a vorbit astazi la Antena 3 despre modul in care au actionat fiecare dintre institutiile implicate. Mai exact, urmare declarațiilor facute de tatal fetei care a reușit sa scape din mainile criminalei, a fpcut niște declarații care ar putea schimba mersul…

- Camerele de la metrou au surprins in clar cele doua atacuri comise miercuri seara in stațiile Dristor și Costin Georgian in urma carora o tanara de doar 25 de ani a murit. Criminala a atacat mai intai la stația Costin Georgian (Video 2), prima fata agresata reușind sa se salveze. Cateva ore mai tarziu…

- 13 decembrie 1983 a ramas o data de trista amintire in istoria culturala a Romaniei. A fost ziua in care poetul nepereche Nichita Stanescu (1933-1983) s-a risipit din viața. Omul care i-a fost alaturi in ultimele clipe, prieten intim și artist desavarșit - graficianul Mircia Dumitrescu - , ne-a impartașit,…

- Vestea mortii Alinei Ciucu a cazut ca un trasnet pentru colegele si prietenele acesteia. Una dintre fete a dezvaluit detalii sfasietoare despre ultima intalnire cu fata aruncata in fata metroului de Magdalena Serban.

- Femeia suspectata de comiterea crimei de la statia de metrou Dristor, unde a impins in fata metroului o tanara de 25 de ani, a fost retinuta de procurori. Cu cateva ore inaintea incidentului de la Dristor, femeia a impins in fata metroului o alta tanara, dar aceasta nu a patit nimic.

- Chinezul Wu Yonging, cunoscut practicant de parkour, a murit. A cazut de la o inalțime de 200 de metri. Tanarul practicant de parkour avea doar 26 de ani. El a decedat dupa ce a cazut in gol, de la o inalțime de peste 207 metri, de pe acoperisul unui zgarie-nori. Momentul a fost filmat si are peste…

- DRUM BUN CATRE STELE Ziua de luni, 11 decembrie, a adus o veste trista pentru invatamantul barladean: a decedat profesorul de educatie fizica Eugen Zizi COJA, la 72 de ani. Unul dintre cei mai cunoscuti profesori de la Colegiul Tehnic „Al.I. Cuza” din Barlad, iesit la pensie de vreo 8 ani. Avem nenumarate…

- Doua persoane au murit, iar alte sapte, intre care un copil, au fost ranite, intr-un accident rutier produs duminica pe, si in care a fost implicat un microbuz cu 20 de pasageri. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat ca a fost declansat Planul rosu de interventie, la fata locului fiind trimise…

- Cel mai inalt rugbyst roman din istorie, Cristi Gheorgheosu „Lungu”, a murit la varsta de 62 de ani. Federatia Romana de Rugby (FRR) a publicat pe site-ul ei un mesaj in care isi exprima regretul pentru trecerea in nefiinta a fostului jucator de rugby. „Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul…

- Mioara Velicu, una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica populara de pe plaiurile mioritice, marturisește, la varsta de 73 de ani, ca viața ei de pana acum a fost una de poveste și le dorește tuturor femeilor sa aiba cel puțin la fel de mult noroc in dragoste ca și ea.

- Mioara Velicu, una dintre cele mai indragite cantarete de muzica populara de pe plaiurile mioritice, marturiseste, la varsta de 73 de ani, ca viata ei de pana acum a fost una de poveste si le doreste tuturor femeilor sa aiba cel putin la fel de mult noroc in dragoste ca si ea.

- Cazul Geaninei Sechel, tanara care a murit in Spitalul Județean Neamț la numai o zi dupa ce a nascut o fetița, vine sa demonstreze, inca o data, deși chiar nu mai era nevoie, ca Sanatatea este un sistem profund bolnav și se hranește, din nefericire, cu viețile oamenilor. Pana sa-și termine autoritațile…

- Primul presedinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Mosanu, a murit joi, la vârsta de 85 de ani, suferind de o boala incurabila, potrivit presei de la Chisinau. Alexandru Mosanu este cel care a citit în Parlament proiectul Declaratiei de Independenta pe 27 august…

- Executivul a decis, in ședința de miercuri, alocarea unei sume de 43.000 de lei Ministerului Afacerilor Externe (MAE) in vederea deschiderii salonului oficial de la Aeroportul Otopeni pentru șefii de stat și de guvern și membrii familiilor regale care vor veni la funeraliile regelui Mihai, au declarat…

- Marturie cutremuratoare, in direct, la emisiunea „Romania 9” de la TVR! Ion Caramitru a dezvaluit, marți seara, condiția impusa de fostul șef al SRI, Virgil Magureanu, pentru ca regelui Mihai sa-i fie redata cetațenia: „Sa aduca inapoi tablourile!”„Apropo de ideea plecarii Regelui cu trenul…

- Principesa Margareta va deveni, dupa moartea Regelui Mihai, Regina. Acest fapt este prevazut în Statutul Casei Regale si a fost, din nou, anuntat publicului pe 6 decembrie, la o zi dupa moartea Majestatii Sale Regele Mihai.

- Politicieni, dar și personalitați din diferite alte domenii au transmis, marți, pe rețelele de socializare, mesaje de condoleanțe in urma decesului ultimului suveran al Romaniei, Regele Mihai.

- Regele Mihai I (1910 - 2017) petrecuse mai multe vacante din adolescenta in tinuturile Hunedoarei, de unde se intorsese cu amintiri dragi. Cateva dintre ele au fost relatate in volumul „Cum invata a-si cunoaste tara Maria Sa Mihai”.

- REGELE MIHAI A MURIT. Regele Mihai a încetat din viata, decesul fiind pronuntat, informeaza Casa Regala, la ora 13, ora României, în Elvetia. Regele era într-o stare grava de mai mult timp.

- "Majestatea Sa Regele Mihai I a incetat din viata astazi, 5 decembrie 2017, ora 13, la resedinta privata din Elvetia. La capataiul regelui a stat pana in ultima clipa Alteta sa regala, Principesa Maria", a precizat Familia regala a Romaniei, intr-un comunicat de presa.

- Artistul Horia Moculescu are o poveste impresionanta de viața care l-a facut sa devina puternic. Fiica acestuia este foarte mandra de el, ca tata, om și artist, iar acesta ne invața sa prețuim viața exact așa cum este ea.

- O mireasa a avut parte de un moment deosebit de emoționant la propria ei nunta. Cu toate ca și-a pierdut tatal, tânara i-a putut asculta sfaturile în continuare, caci acesta i-a lasat o scrisoare înainte sa moara și a rugat-o sa o deschida în ziua nunții. "Tu…

- Stela Popescu s-a stins din viața cu o luna inainte de a implini 82 de ani! A fost gasita, joi la amiaza, de fiica sa adoptata. Medicii au stabilit ca marea actrița a murit din cauza unui atac vascular cerebral, iar decesul survenise cu 12 ore inainte de a fi descoperita.Un lider PNL i-a fost…

- De ce a murit Stela Popescu? Reprezentantii ISU au declarat ca la ora 15:32 a fost primit un apel la 112 prin care se anunta ca actrita Stela Popescu a fost gasita in curtea propriei case. Salvatorii au ajuns la fata locului dupa doar 8 minute, insa tot ce au putut sa faca e sa constate decesul.

- Decesul marii actrite, Stela Popescu a luat prin surprindere pe toata lumea. Marele Florin Piersic a fost pur si simplu 'distrus' de aceasta veste. Cu ochii in lacrimi, marele Piersic s-a adunat si abia a apucat sa spuna cateva cuvinte in direct la Antena 3, la emisiunea Alessandrei Stoicescu.Vezi…

- Dani Otil s-a alaturat si el vedetelor care s-au asezat pe scaunul pentru MagicHome, ocazie cu care a dezvaluit o intamplare care-l va urmari toata viata. Realizatorul TV a marturisit ca in urma cu cativa ani a cunoscut un baietel care l-a cucerit de la prima vedere si care insa a pierdut lupta cu cumplita…

- Oamenii de știința americani au anunțat descoperirea unui posibil nou tratament pentru leucemie, o boala letala ce afecteaza chiar și persoane de varsta frageda, informeaza Xinhua, care citeaza rezultatele unui studiu publicat luni, transmite Agerpres.

- IMAGINI CUTREMURATOARE. O FAMILIE DISTRISA. TREI PERSOANE au MURIT. Un copil și parinții sai au murit. Un autoturism s-a izbit frontal de un TIR.Traficul rutier blocat. FOTO Traficul rutier este blocat in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren și in care și-au…

- Rapper-ul Lil Peep a murit din cauza unei supradoze. In luna septembrie acesta fusese surprins in compania actritei Bella Throne. Lil Peep, pe numele lui adevarat Gustav Ahr, avea 21 de ani si a fost gasit fara suflare miercuri. Menegerul sau Chase Ortega a scris un mesaj imediat cum a aflat vestea…

- Familia lui Leah Debono din Australia susține ca tanara a fost amagita de doctorii care i-au spus ca umflatura de pe brațul ei era inofensiva, scrie antena3.ro. Citeste si Scandalul tratamentelor pentru cancer. Un farmacist e judecat in Germania pentru diluarea medicamentelor In ianuarie,…

- Catalin Botezatu s-a aratat revoltat de faptul ca cei de la Serviciul de Ambulanta Alexandria ar fi intarziat si ar fi ajuns la locatie abia dupa 20 de minute de la efectuarea apelului. Anunt SOC dupa ce matusa lui Catalin Botezatu A MURIT "Cert este ca, zic eu, atat in Bucuresti cat…

- Moartea celor cinci tineri din accidentul șocant din Suceava a lasat multa durere in urma. Ieri, cei doi frați care și-au gasit sfarșitul impreuna au fost inmormantați cu multe lacrimi.

- Cinci persoane au murit, miercuri dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un camion si a luat foc, in judetul Suceava. In accident a fost implicat si un al treilea autoturism. Din primele cercetari, politistii au stabilit ca accidentul s-a petrecut din cauza vitezei, insa nu exclud…

- Sambata, cand a urcat pe Transfagarașan alaturi de un prieten, nimeni nu s-ar fi gandit ca face ultima ascensiune. Omul de afaceri Ion Enachescu, caruia prietenii ii spuneau Bebe sau „Norvegianul“, a fost rapus de un infarct miocardic, la doar 57 de ani. De profesie proiectant naval, argeseanul a practicat…

- Oana Zavoranu, invitata in platoul Refresh by Oana Turcu, vorbește despre momentele critice și dureroase din viața ei. Vedeta a avut o perioada grea in viața in care a vrut sa-și puna capat zilelor.