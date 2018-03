Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul celebrei case de moda Givenchy, Hubert de Givenchy, a murit la 91 de ani, informeaza The Guardian. Hubert de Givenchy le-a imbracat de-a lungul vieții, printre altele, pe Audrey Hepburn și Jackie Kennedy. Casa de moda Givenchy a fost fondata in 1952 de catre Hubert de Givenchy, ea reprezentand…

- Cel putin 18 persoane au murit miercuri dupa ce un cutremur cu magnitudinea de 6.7 grade pe scara Richter a afectat zona muntoasa Southern Highlands, aflata in Papua Noua Guinee, a informat un oficial, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In ediția de luni seara (5 februarie) de la „Ferma Vedetelor”, Catalin Neamțu (36 de ani) și-a deschis sufletul in fața lui Daniel Iordachioaie, caruia i-a povestit drama copilariei sale. Actorul a fost extrem de marcat de moartea mamei lui și a ținut aceasta tragedie ascunsa foarte mult timp. Mama…

- Un tanar de 23 de ani si-a pierdut viata luni dimineata intr-un accident rutier pe care chiar el l-a produs la Dragutesti, la scurt timp dupa ce a plecat de acasa. In masina pe care Valentin Oproiu o conducea se mai aflau sotia aces...

- Femeia si copilul in varsta de sase ani au murit dupa ce s-au intoxicat cu gaz. Descoperirea a fost facuta chiar de sotul femeii. Barbatul s-a intors de la servicu si a incercat sa deschida usa, insa a vazut ca este blocata. A alertat autoritatile, iar acestea au ajuns imediat la fata locului. Au…

- Potrivit presei italiene, Astori, care avea 31 de ani, a murit in somn. "Profund indurerata, Fiorentina este nevoita sa anunte ca Davide Astori, capitanul sau, a incetat din viata", a notat clubul din Florenta pe Twitter. Meciul Udinese – Fiorentina, contand pentru etapa a XXVII-a a campionatului Italiei,…

- Individul care s-a impuscat sambata dupa-amiaza in fata Casei Albe a murit, a anuntat Politia din capitala Statelor Unite, citata de CBS News. Autoritatile americane incearca sa afle din ce cauza s-a impuscat barbatul in fata Presedintiei SUA. Numele persoanei decedate nu a fost dezvaluit…

- Potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 71. Ultimele doua victime rapuse de virusul gripal au decedat la inceputul lunii martie. Este vorba despre doi barbati. Unul a murit pe 1 martie…

- O mama a fost arestata dupa ce și-a lasat doi dintre copii sa doarma și sa se joace timp de doua zile in camera in care se afla sora lor moarta. Serina Madden, in varsta de 31 de ani, a ajuns pe mana autoritaților dupa ce și-a expus copiii de noua, respectiv zece ani, la o asemenea situație. …

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera.

- Una dintre cele cinci persoane ranite in accidentul rutier petrecut marti pe DN 25 intre localitatile galatene Vames si Tudor Vladimirescu a murit, au anuntat reprezentantii Politiei Rutiere Galati. Potrivit sursei citate, este vorba despre un barbat aflat in in stop cardiorespirator, care era resuscitat…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 57, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Potrivit Agerpres, ultimele trei persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente ...

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu...

- Un barbat recent casatorit si bunica lui au murit în statul de est Odissa, dupa ce a deschis un cadou de nunta, releva BBC. Explozia a avut loc vineri, în statul Odissa din estul Indiei. Sahu si bunica lui în vârsta de 85 de ani au murit din cauza leziunilor,…

- Doi soti din judetul Bacau au murit, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc la trecerea peste calea ferata de pe raza localitatii Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu. Conform Biroului de Presa al IPJ Iasi, evenimentul s-a petrecut in jurul orelor 10.00. Doua persoane, sot…

- Un politist spaniol a murit din cauza unui atac de cord, joi seara, dupa violentele petrecute la Bilbao, intre fortele de ordine si suporterii echipei ruse de fotbal Spartak Moscova, care a intalnit formatia locala Athletic, in Europa League, relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.

- Detalii șocante ies la iveala despre barbatul care a murit in accidentul din Dumbraveni, județul Vrancea. Șoferul, care a intrat cu mașina intr-un camion joi dimineața, și-a injunghiat soția noaptea trecuta, dupa o cearta. Polițiștii urmeaza sa stabileasca daca barbatul s-a sinucis ori nenorocirea s-a…

- Cel putin 36 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut zeci de metri intr-o prapastie, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio, citeaza mediafax.ro.Autocarul avea capacitatea de 45 de locuri si efectua o cursa interprovinciala.

- Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de duba mascaților in Argeș. Șoferul autospecialei in care se aflau polițiști de la Serviciul de Acțiuni Speciale l-a izbit in plin pe pietonul de 57 de ani care s-a stins la spital din cauza ranilor grave. Scena infioratoare a fost surprinsa de camerele de supraveghere!…

- Politistii din Arges incearca de cinci zile sa identifice cadavrul unui barbat care a murit intr-un incendiu. Dupa tragedie, localnicii din comuna Bradu si-au dat seama ca nu stiu nimic despre omul pe care l-au luat de multe ori sa-i ajute la treburile din gospodarie. Potrivit anchetatorilor,…

- Chinedu Udoji, jucatorul celor de la Kano Pillars, a murit la varsta de 28 de ani. Nigerianul a fost implicat intr-un accident de mașina, cand se intorcea la echipa de club, dupa ce și-a vizitat colegii de la fosta echipa. Udoji evolua pentru clubul Kano Pillars, iar tristul eveniment s-a…

- Cintarețul american de gospel, Edwin Hawkins, cel care a dat naștere versiunii de succes a piesei "Oh Happy Day", s-a sins din viața la 74 de ani. Potrivit agentului sau, artistul premiat cu Grammy a avut o lunga suferința din cauza cancerului pancreatic de care suferea. Imnul religios "Oh Happy Day"…

- Cântarețul american de gospel, Edwin Hawkins, cel care a dat naștere versiunii de succes a piesei "Oh Happy Day", s-a sins din viața la 74 de ani. Potrivit agentului sau, artistul premiat cu Grammy a avut o lunga suferința din cauza cancerului pancreatic de care suferea.…

- Peter Sutherland, cel care a creat celebrul program pentru studenti ERASMUS, a decedat pe 7 ianuarie, la varsta de 71 de ani, potrivit FInancial Times., preluat de Ziarul Financiar.Proiectul pentru care este cel mai mandru, spunea acesta in 2016, a fost programul Erasmus pe care l a introdus cand s…

- Artistul Bob Givens, celebru pentru animatiile cu Bugs Bunny, un personaj simbol al francizei Looney Tunes, dar si pentru munca la personaje precum Daffy Duck, Tom si Jerry, Popeye si Alvin si veveritele, a murit la varsta de 99 de ani, potrivit BBC News.

- Managerul trupei Maroon 5 a murit la vârsta de 40 de ani, dupa ce a suferit un infarct. Jordan Feldstein, care este fratele actorului Jonah Hill, avea doar 40 de ani. Jordan Feldstein a chemat o ambulanța, dupa ce a avut probleme respiratorii. Pâna la sosirea paramedicilor, el…

- Cel putin 90 de persoane au murit, iar alte 64 sunt disparute in urma inundatiilor si alunecarilor de teren, povocate de ultima furtuna tropicala din Filipine, au informat autoritatile filipineze, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- 1. Intre cine exista obligația legala de intreținere? Obligația legala de intreținere exista intre persoanele prevazute de lege, respectiv intre urmatoarele categorii: intre soț și soție; intre rudele in linie dreapta (adica intre parinți și copii, intre bunici și nepoți, intre strabunici și stranepoți…

- In aceasta dimineața, fratele fostei PRM-iste Ancuța Carcu a fost implicat intr-un grav accident rutier. Autoturismul pe care il conducea a cazut de pe o șosea suspendata, dupa ce șoferul nu a adaptat viteza intr-un sens giratoriu.

- Doua persoane și-au pierdut viața, iar alta a fost ranita grav, in urma unui accident produs pe DN 56, la Radovan, in judetul Dolj. Din primele informatii, Veronica Vana, de 30 de ani, din...

- Pro TV a difuzat știrea sa actorul Marian Râlea a murit, iar actorul se declara surprins. ”Eu sunt la filmare. Nu m-am simțit rau, filmez de o saptamâna, de abia am terminat spectacolele. Am fost cu Moșul la gardinița. Nu e nicio problema din punctul…

- Kim Jong-hyun, liderul trupei sud-coreene de k-pop Shinee, a murit luni, la varsta de 28 de ani, dupa ce a fost transportat la spital in stare de inconstienta, au anuntat mai multe publicatii, potrivit Reuters, citeaza News.ro.

- Ofiterul de jandarmerie Cioanca Florin a murit nevinovat in urma unui tragicului accident rutier de la Brasov, impreuna cu fiica sa de numai trei ani. Ofiterul de jandarmerie a apucat sa se...

- Gestul șocant al unei fetițe de 12 ani a îndoliat o familie din Cernavoda. Bianca a murit ieri, la Spitalul Județean Constanța dupa un gest necugetat. Potrivit romaniatv.ro, familia a sunat disperata la 112 pe data de 8 decembrie, fiica lor fiind gasita inconștienta. Aceasta a fost adusa…

- Potrivit Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti, un grav accident rutier a avut loc sambata, in localitatea Butoiesti. Un barbat in varsta de 54 de ani, din Craiova, aflat singur la volanul unui autoturism, pe fondul oboselii acumulate, cel mai probabil a adormit la volan, in timp ce se…

- Oana Lis a avut un șoc atunci cand a vazut ca cineva a scris despre Viorel ca ar fi murit. Nimic adevarat! Vedeta a ținut sa spuna totul pe rețelele de socializare, in mod public, pentru ca oamenii sa nu se ingrijoreze.

- Un roman in varsta de 29 de ani și-a pierdut viața in Bruxelles, dupa o bataie la o stație de metrou. Alte doua persoane au fost grav ranite și se afla acum in spital, relateaza Le Soir. Duminica seara, 10 decembrie 2017, doi romani au fost implicati intr-o altercatie violenta produsa in statia…

- O tanara a murit, marți seara, dupa ce ar fi fost impinsa de o femeie pe linia de metrou, in stația Dristor 1. Femeia ar mai fi fost implicata anterior intr-un incident cu o alta tanara, pe care a impins-o spre linia de metrou, insa aceasta nu a pațit nimic.

- Speriat de artificii, un caine a sarit de la etajul 11 și a ranit o femeie. Intamplarea a avut loc in Columbia, iar in urma incidentului patrupedul a murit. Speriat de zgomotul artificiilor, un caine a sarit de la etajul 11 al unei cladiri din orasul columbian Armenia si a cazut peste o femeie care…

- Charles Jenkins, un militar american care dupa dezertarea sa a locuit in Coreea de Nord timp de aproape patru decenii, a decedat la varsta de 77 de ani, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa, citand presa japoneza.