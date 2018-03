A murit contabilul Auschwitzului, nazistul Oskar Groning

Stiri pe aceeasi tema

- Designerul francez Hubert de Givenchy a murit, luni, anunta presa internationala, la 91 de ani. Printre personalitatile pe care le-a îmbracat se numara Audrey Hepburn si Jackie Kennedy. Cele care i-au purtat creatiile s-au declarat fascinate de rafinamentul sau.

- Un tanar de 24 de ani din localitatea bistriteana Sirioara a murit duminica noaptea, dupa ce a mers cu viteza pe un drum judetean, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de mai multe ori pe un camp. S

- Reputatul profesor universitar Marin Petrisor a murit in dimineata zilei de 10 martie 2018, la varsta de 85 de ani. El sustinea cursuri la Facultatea de Litere si la Facultatea de Teologie din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta.

- Celebra Israela a murit. Vedeta a fost gasita fara suflare in propria locuința, chiar de avocata sa. Potrivit primelor informații, aceasta a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei.

- De 1 Martie, o femeie de 33 de ani din Galati si-a gasit sfarsitul in plina strada, sub loviturile de cutit ale fostului partener.O crima ingrozitoare a socat intreg judetul Galati. Violeta Mirica, in varsta de 33 de ani, mergea spre serviciu in momentul in care barbatul care i-ar fi fost amant a injunghiat-o.…

- Fosta soacra a lui Laurențiu Reghecamp a murit. Mariana trece prin clipe grele, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut pe contul de socializare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana pe contul de socializare, unde a primit zeci de mesaje de incurajare.…

- Mama fostei soții a lui Laurențiu Reghecamp a murit! Mariana trece acum prin clipe grele, dupa ce femeia care i-a dat viața s-a stins. Aceasta a postat un mesaj de adio pe o rețea de socializare

- Pare desprins dintr-un film horror, insa este real. Un baietel de doar sase luni si mama sa si-au gasit sfarsitul in liftul blocului in care acestia locuiau. Mama sa a dorit sa-si duca fiul la o plimbare, insa, din pacate, nu au mai apucat.

- Davide Astori, capitanul echipei italiene de fotbal Fiorentina, a murit in urma unui stop cardiac, a indicat autopsia, informeaza agentia ANSA, citata de presa internationala. Astori a decedat in noaptea de sambata spre duminica, la doar 31 de ani, in camera sa de hotel din Udine, unde Fiorentina urma…

- Marti, 6 martie, Jandarmeria Maramures a primit vestea fatidica a mortii Plt.maj. Martonas Marius Ioan, care a plecat dintre noi la 39 de ani, in urma unui accident vascular suferit in ziua de 5 martie. “Cu toate ca a fost transportat de urgenta la Spitalul Judetean ,, Dr. Constantin Opris’’ din Baia…

- Autopsia capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, decedat duminica la Udine, va fi efectuata marti, iar funeraliile vor avea loc joi la Florenta, a anuntat luni clubul italian de fotbal. ”Fiorentina si familia lui Davide va informeaza ca autopsia va fi efectuata maine (marti). (…) Funeraliile…

- O tanara de 19 ani din judetul Galati a murit sambata seara in urma unui accident rutier petrecut pe DJ 253, in afara localitatii Viile, si provocat de un sofer baut. Din primele cercetari a rezultat ca soferul, un tanar de 23 ani, nu a adaptat viteza intr-o curba la stanga, a pierdut controlul volanului,…

- Capitanul formatiei Fiorentina, Davide Astori, a incetat din viata noaptea trecuta, la Udine, unde se afla cu echipa pentru un meci cu Udinese, din Serie A. Potrivit presei italiene, Astori, care avea 31 de...

- "Manevrele de resuscitare au fost intrerupte dupa aproximativ 60 minute, ele fiind fara succes, se asteapta medicul SAJ pentru a fi declarat decesul", au declarat reprezentantii serviciilor de urgenta. Femeia, care se afla intr-un grup, a fost surprinsa de avalansa alaturi de alte doua persoane, care…

- Claudiu Ionescu, goal-keeperul care caștiga cu naționala Romaniei medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova 1980 s-a stins din viața la 58 de ani. O veste trista pentru handbalul romanesc. Claudiu Ionescu, fostul portar al lui Dinamo și al reprezentativei Romaniei, a murit joi la varsta de…

- El va juca rolul primului politist care l-a arestat pe criminalul in serie Ted Bundy, potrivit contactmusic.com. Legendarul muzician in varsta de 54 de ani va intra in pielea lui Bob Hayward, primul politist care l-a arestat pe Ted Bundy, in 1975. Bundy va fi interpretat de Zac Efron in pelicula care…

- Criminalul de la gradinița a fost arestat preventiv. Decizia nu este însa una definitiva. Între timp ies la iveala detalii șocante despre incidentul care care a îngrozit o țara întreaga.

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- O persoana a murit, duminica seara in Bucuresti, dupa ce a fost prinsa sub un tramvai. Incidentul cumplit a avut loc pe Soseaua Viilor, la intersectia cu strada Constantin Istrat. Un barbat de 45 de ani a fost scos de sub tramvai decedat.

- Incredibil, dar adevarat! Un incendiu a izbucnit, astazi, in imediata apropiere a fabricii Pionierul, acolo unde 65 de tineri au fost ucisi la 30 octombrie 2015 de flacarile care au cuprins clubul Colectiv.

- O femeie in varsta de 44 de ani, medic de familie in comuna Siminicea, a sfarșit in condiții tragice, dupa un incendiu care a izbucnit in camera in care aceasta dormea. Mirela Andricioaie a fost gasita in stare de inconștiența, ieri dimineața, in camera in care materialele textile ardeau ...

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din judetul Suceava. Femeia a murit intoxicata cu monoxid de carbon dupa ce in camera ei a izbucnit un incendiu. Localnicii au reusit sa o scoata afara inainte sa ajunga pompierii, insa medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru viata acesteia.…

- Tragedie imensa pe SOSEA. Un tanar de 30 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod.FOTO Un tanar in varsta de 30 de ani, fost proxenet, a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod. Marian Dragos Stoican fusese la o petrecere unde ar fi cantat Florin Salam. Interoplul se intorcea…

- Imaginile unei camere de supraveghere au surprins ultimele clipe din viața unei fetițe de opt ani. Micuța apare alaturi de un barbat, care se presupune ca este violatorul și criminalul sau. Mai târziu, micuța a fost gasita fara viața pe un malder de gunoi. Acum poliția din Pakistan îl…

- La doar trei zile dupa ce a mancat un hamburger, o tanara in varsta de 18 ani a murit in timp ce se afla pe patul spitalului. Conform primelor informatii, fata era alergica la produsele lactate si a decedat dupa ce a consumat un hamburger care continea carne de pui gatita in lapte batut. A

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Sfarsit dramatic pentru o batrana din Targoviste. Femeia de 91 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul II al unui bloc din municipiu. Un vecin a fost cel care a dat alarma. Femeia a supravietuit impactului si a fost preluata de o ambulanta, insa, in ciuda eforturilor medicilor, a murit la spital.…

- Antonio Angelillo a murit! Atacantul originar din Argentina a facut senzație in Italia, unde deține un record imposibil de batut azi. Antonio Valentin Angelillo, in varsta de 80 de ani, a murit pe 5 ianuarie, intr-un spital din Siena, dar familia a dorit ca vestea sa fie ținuta secreta pana dupa funeraliile…

- Un adolescent de 16 ani din Bistrita-Nasaud care consumase alcool a furat camioneta parintilor vineri, 5 ianuarie, si a lovit in plin trei grupuri de copii care se deplasau pe marginea drumului national 17. Soferul a fost gasit de catre politisti in coma alcoolica. Una dintre victimele sale a murit.

- Imaginea durerii cumplite la o inmormantare. O fiica, rapusa de suferința, a fost forografiata in timp ce ducea sicriul celei care i-a dat viața. O femeie in varsta de 43 de ani din Irlanda de Nord a sfarșit in mod tragic in seara de Craciun. Femeia pe nume Jayne a incetat din viața in timp ce se s-a…

- „Ziarul de Iasi" a aflat detalii absolut halucinante din cadrul anchetei derulate de Parchet in cazul femeii ingropate de concubinul cu care traia de ani buni si de fiul cel mare al celor doi. Petronela Viciriuc, femeia de 33 de ani din comuna Scobinti care a fost inhumata pe camp, ar fi fost inca vie…

- Un barbat a murit, iar sotia lui a fost grav ranita dupa ce au fost atacati de un crocodil intr-o rezervatie din Zimbabwe. Cei doi turisti se aflau intr-o barca pneumatica. Femeia a fost internata la terapie intensiva intrucat a pierdut mult sange.

- Ministerul Apararii din Rusia a confirmat ca doi piloti ruși au decedat în urma unui accident aviatic, dupa ce un elicopter Mi-24 s-a prabusit din cauza unei dificultati tehnice lânga baza militara din orasul sirian Hama, pe 31 decembrie. Incidentul a avut loc pe 31 decembrie la…

- Barbatulera taximetrist si avea doar 54 de ani. Acesta cobora scarile, iar de la etajul al doilea s-a dezechilibrat, a cazut in gol peste balustrada de protecție și a decedat. Cu toate ca la fața locului s-au deplasat echipaje medicale de prim-ajutor, nu s-a mai putut face nimic pentru victima, potrivit…

- Un roman a murit in Germania, incercand sa fuyre hgaine dintr-un container special in care se adunau pentru saraci. Tragedia s-a petrecut in ziua de Craciun. Barbatul de 40 de ani a murit dupa ce a ramas blocat intr-un container pentru haine uzate din localitatea Wetzler, landul Hessen.

- Un barbat de 43 de ani și-a pierdut viața, astazi, dupa ce peste el a cazut un container de doua tone, la Ferma 6 Martie, aflata la iesire din Constanta spre Valu lui Traian, noteaza Mediafax. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii ...

- Germanul Oskar Groening, in varsta de 96 de ani, cunoscut drept ”contabilul de la Auschwitz” si condamnat in calitate de complice la uciderea a 300.000 de persoane, urmeaza sa fie plasat in detentie dupa ce Curtea Constitutionala din Karlsruhe, cea mai inalta instanta germana, a decis ca el este apt…

- Aurelia Doina, o femeie in varsta de 64 de ani de origine romana, a murit la Spitalul public San Juan de la Cruz din localitatea Ubeda, Spania, dupa mai multe ore in care nu a primit asistenta medicala.

- O noua tragedie zguduie Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi • Cu doar cateva ore inainte de drama familiei profesorului Bogdan Petru Maleon (duminica, 24 decembrie 2017, in Ajunul Craciunului – n.r.), o alta veste groaznica a zguduit mediul academic • Lect. univ. dr. Puiu Ionita, de la Facultatea…

- Destin infiorator pentru doi tineri din Bihor care au murit imbrațișați intr-un incendiu. Inainte de Craciun, Madalina și Marius au fost gasiți carbonizați, dupa ce locuința in care se aflau a luat foc din cauza unui coș de fum deteriorat. Cei doi locuiau impreuna cu parinții tinerei, care au scapat…

- O persoana a murit, iar alte 56 au fost ranite, miercuri, în urma unui cutremur cu magnitudine 4,2, într-o zona aflata la 50 de km de capitala iraniana Teheran, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Majoritatea victimelor au fost ranite în timp ce încercau sa…

- Un șofer de autobuz, care și-a folosit vehiculul pentru a proteja o femeie întinsa pe drum, a murit în urma unui accident teribil în Ajunul Craciunului. Însa, vestea cumplita ca salvatorul s-a stins din viața a ajuns ieri la colegii acestuia. Barbatul a murit…

- Presedintele Academiei Romane, Ionel Valentin Vlad, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Gradina Zoologica din Londra a fost inchisa temporar, dupa ce, in urma unui incendiu care a izbucnit sambata dimineata, cativa angajati au fost raniti, unul ajungand la spital si alti opt primind ingrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit in incendiu, informeaza bbc.com.

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineata pe DN68 pe raza localitatii Cosevita, la limita judetului Timis cu Hunedoara. Un barbat de 33 de ani din Neamt care mergea dinspre Timisoara spre Deva a intrat intr-o depasire neregulamentara a acrosat un autoturism care circula regulamentar din sens opus,…

- Un feribot interinsular, care transporta 251 de pasageri si echipajul aflat la datorie, s-a scufundat la nord-est de Filipine, dupa ce a fost lovit de vantul puternic si de valurile mari, scrie...

- Criminala de la metrou nu a crezut ca victima ei a murit și a cerut sa vada un act de deces, a declarat avocata Magdalenei Șervan, marți seara, la A3. Aceasta a spus ca Magdalena Șerban s-a recunoscut in inregistrarile de pe camerele de luat vederi de la metrou, insa le-a spus anchetatorilor ca imaginile…

- Actorul a fost surprins ca toata lumea a inceput sa-l sune sa verifice daca a murit sau nu. Iata reactia sa la valul de stiri false. PRO TV este postul de televiziune care a anunțat, in premiera, ca Marian Ralea a murit. Actorul a intrat in direct la postul de televiziune care i-a anunțat moartea, in…