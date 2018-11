Kim Poter, fosta soție a lui P. Diddy, a murit. Se pare ca tragedia s-a petrecut in urma unei pneumonii. Kim avea doar 47 de ani. Rihanna a fost șocata la aflarea veștii și a transmis un mesaj pe Instagram. „Diddy este devastat si socat (…) El si Kim erau prieteni foarte apropiati. Desi relatia […] The post A MURIT! Clipe cumplite pentru Rihanna: „Vestea mi-a rupt sufletul! Am pierdut un om extraordinar!” appeared first on Cancan.ro .