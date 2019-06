A murit cineastul italian Franco Zeffirelli

Franco Zeffirelli, unul dintre cei mai importanți cineaști, a murit la varsta de 96 de ani. El s-a stins la reședința sa din Roma, dupa o lunga perioada de suferința. In istoria cinematografiei mondiale se numara capodoperele shakesperiene “Romeo și Julieta”, pentru care acum 50 de ani era nominalizat la Oscar, “Imblanzirea Scorpiei” cu celebrul cuplu Holywoodian Elisabeth Taylor și Richard Burton sau “Hamlet”, realizat in 1990 cu Mel Gibson și Helena Bonham Carter. Este cunoscut și pentru filmul „Isus din Nazaret”. Zefirelli a avut doua mandate in senatul Italiei in cadrul partidului lui Silvio…