A murit cineastul francez Jean-Claude Brisseau

- Regizorul, scenaristul si producatorul roman Catalin Mitulescu a fost selectat in juriul sectiunii Cinefondation si de scurtmetraje la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat vineri organizatorii pe site-ul oficial al evenimentului. Alcatuit din doua femei si trei barbati…

- Gripa din Romania nu mai are caracter epidemic, a informat joi, intr-un comunicat de presa, Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). „Avand in vedere informațiile rezultate din analiza datelor epidemiologice,…

- Jean de la Craiova este un familist convins. Artistulse pregatește sa aniverseze 25 de ani de casatorie. Jean de la Craiova este casatorit cu Paula. Anul acesta, artistul și partenera sa de viața implinesc 25 de ani de cand formeaza o familie. jean de la Craiova a marturisit ca vrea sa faca nunta…

- O femeie din Gilau, județul Cluj, a murit la Paris, chiar inainte ca iubitul ei sa-i ofere inelul de logodna. Tanara de 23 de ani a fost dusa de iubitul ei la Paris pentru acest moment special. Tanara a vrut o poza cu Turnul Eiffel in spate, dar a cazut de la circa zece metri, … Articolul TRAGEDIE:…

- Un cetatean marocan, informator al lui Abdelhamid Abaaoud, presupusul 'creier' al atentatelor de la Paris din 2015, a fost condamnat vineri la Katowice, in Polonia, la trei ani si opt luni de inchisoare pentru apartenenta la gruparea Stat Islamic (SI), a anuntat agentia poloneza de presa PAP, citata…

- Regizorul american James Gray, foarte apreciat in Franta, va pune in scena opera "Nunta lui Figaro" a lui Mozart in noiembrie la Teatrul Champs-Elysees (TCE) din Paris, relateaza sambata AFP. Reputatul designer Christian Lacroix va crea costumele pentru aceasta opera. Noua productie,…

- Nicola Spencer din Londra a murit la șase zile dupa nunta. Femeia de 42 de ani s-a stins la doua zile dupa ce ajuns in luna de miere, in Spania. Ea se casatorise cu Jason Nicholls, omul pe care il cunoscu...

- Compasiunea și dorința de a-l ajuta pe cel suferind și bolnav sunt calitați sufletești ale tuturor oamenilor buni, dar foarte evidențiate la medici. Aceste calitați au fost daltuite de juramantul lui Hipocrate acum peste 2000 de ani, undeva in Insula Cos, și mai tarziu reluate de Galenus, care spun…