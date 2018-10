Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul francez Charles Aznavour a incetat din viata in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 94 de ani, la domiciliul sau din Alpilles (sudul Frantei), au anuntat agentii de presa ai artistului, potrivit AFP.

