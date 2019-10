Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi neagra in lumea cinematografiei. A murit unul dintre cei mai indragiți actori ai Australiei. Ben Unwin, care a jucat in telenovela „Home and Away”, a fost gasit mort, dupa ce familia a lansat cautari, de teama ca ar fi putut pați ceva.

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din Bacau, a batut-o violent pe mama lui, in varsta de 81 de ani, cu un ciocan. Un vecin a auzit scandalul și a chemat poliția. Oamenii legii au spart ușa și au gasit-o pe batrana intr-o stare grava, cu numeroase fracturi, a notat observator.tv. Femeia a fost internata…

- Actorul George Hilton, erou in numeroase filme western spaghetti in anii '60 si '80, a murit la varsta de 85 de ani, scrie news.ro.George Hilton, care a facut cariera in Italia, decedat duminica, a fost inmormantat la Roma, potrivit mass-media italiene. Partenera sa a anuntat decesul…

- O femeie in varsta de 53 de ani, din Lugoj, este cercetata penal dupa ce și-a abandonat mama moarta intr-o padure. Femeia in varsta de 86 de ani ar fi murit acasa, anul acesta, in luna martie, iar fiica ei a dus-0, cu un scaun cu rotile, intr-o padure din apropierea Lugojului, la Oloșag,…

- Actorul olandez Rutger Hauer, cunoscut din filme ca „Blade Runner” (1982) si „Sin City” (2005), a murit la varsta de 75 de ani. Agentul actorului a confirmat ca el a murit pe 19 iulie, in Olanda, dupa o scurta boala, si ca miercuri a avut loc ceremonia funerara, scrie Variety.

- O actrița cunoscuta a murit pe neașteptate la varsta de doar 52 de ani, informeaza presa internaționala. Stephanie Niznik, cunoscuta pentru rolurile ei din serialele Star Trek: Insurrection, Everwod sau Anatomia lui Grey, a murit la varsta de 52 de ani, in Encino, California,

- Cameron Boyce a jucat in seria Descendants, iar cariera cinematografica și-a inceput-o in filmul horror ”Mirrors”, la varsta de 9 ani. Tanarul actor Disney și-a dedicat ultimii ani de viața asociațiilor nonprofit. A strans 30.000 de dolari pentru a construi sonde de apa potabila in Swaziland,…