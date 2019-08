Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Monica Ghiuta a murit la data de 28 iulie, la varsta de 79 de ani, fiind inmormantata, la 30 iulie, la Cimitirul Bellu Catolic din Bucuresti. Actrita de teatru si film, Monica Ghiuta s-a nascut la 26 iulie 1940, la Campulung Moldovenesc. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica…

- Actrița Florina Cercel a murit in aceasta dimineața. Avea 76 de ani. A terminat Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica, in 1964. In 1973 a caștigat prin concurs un loc la Teatrul Național. In...

- Fostul lider al organizației județene a Partidului Social Democrat, medicul Ion Vasile, fost prefect, senator și ambasador, a murit din cauza unei boli necruțatoare. Ion Vasile s-a nascut pe 12 ianuarie 1950, la Blajani, a urmat Facultatea de Medicina Generala, specialitatea pediatrie, la Institutul…

- Astazi, Alexandru Arșinel, grandul teatrului de revista romanesc, implinește 80 de ani! Artist emerit care a amuzat generații de romani prin sute de scenete umoristice și pelicule memorabile, amintim "Miss Litoral" (1990), "A doua cadere a Constantinopolului" (1993) sau "Paradisul in direct" (1994),…

- Teatrul „George Ciprian”, cu sprijinul Consiliului Județean, invita publicul buzoian și nu numai la cea de-a XVI-a ediție a Festivalului BUZAU/IUBEȘTE /TEATRU , care va avea loc intre 1 și 8 iunie 2019. Și in acest an, tema evenimentului sta sub constelația iubirii și prezinta cele mai importante spectacole…

- "Fain oras. Am venit pe jos. Chiar n-am avut nevoie de jandarmi", a spus el publicului care il astepta la teatru. Dupa ce a participat la Forumul Educatiei, presedintele a mers pe jos din Piata Unirii, insotit de lideri ai PNL, Pe drum, un barbat l-a felicitat ca nu este insotit de…

- Președintele Klaus Iohannis iși va lansa cartea „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa" la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, dupa ce Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, prin rectorul sau, Tudorel Toader, a refuzat sa gazduiasca evenimentul. Instituția a motivat refuzul pe seama unor…