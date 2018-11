A murit călcat de mașina de gunoi, în Constanța. Manevra șoferului i-a fost fatală Un angajat al unei firme de salubrizare din Constanța a murit, vineri dimineața, in timp ce incarca mașina de gunoi. De asemenea, un coleg de-ai sai a fost grav ranit dupa ce a fost calcat de șoferul care efectua o manevra de mers inapoi. Accidentul de munca a avut loc pe faleza din apropierea sediului Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, noteaza Agerpres . Reprezentanții Serviciului de Ambulanța a Județului Constanța au precizat ca persoana ranita a fost transportata la spital. Barbatul este conștient, insa a suferit un traumatism de bazin, membre inferioare și membru superior. Politistii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

