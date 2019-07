Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul belgian Vincent Kompany, care a anuntat duminica despartirea de Manchester City dupa 11 sezoane, a dezvaluit ca a acceptat o oferta de la Anderlecht Bruxelles unde va avea rolul de jucator-antrenor, relateaza Reuters. Capitanul lui Manchester City si-a luat adio de la club, cu care sambata…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a solicitat presedintelui SUA, Donald Trump, sa ajute la incheierea unei intelegeri de cooperare cu Romania pentru initierea "cat mai curand posibil" a operatiunilor de extractie a gazelor naturale din zona romaneasca a Marii Negre, a afirmat liderul de la Budapesta.…

- Actrița și cantareața americana Doris Day, o legenda a Hollywood-ului, nominalizata la Oscar și premiata cu Grammy, a murit la varsta de 97 de ani, din cauza unei pneumonii, luni, in locuința sa din Carmel Valley, California, potrivit bbc.com citat de mediafax Fundația pentru apararea drepturilor…

- Adam Sky, un popular DJ australian, a murit in urma unui accident suferit weekendul trecut pe insula Bali din Indonezia in timp ce incerca sa ajute o prietena aflata in dificultate, au anuntat luni autoritatile locale, citate de Reuters. Artistul, in varsta de 42 de ani si al carui nume real era Adam…

- ”Intr-o țara in care care televiziunile transforma in circ mediatic moartea oricarei pseudovedete, aproape ma bucur ca nu vad disperatele dungi galbene cu breaking news, acum, cand a disparut distinsa actrița Ilinca Tomoroveanu! Drum lin, Doamna!” scrie Radu Herjeu, pe Facebook. Marea actrița…

- Imagini ingrozitoare cu Razvan Ciobanu au aparut pe rețelele sociale, iar reacțiile nu au intarziat sa apara. Un internaut a postat pe facebook un clip video in care Razvan Ciobanu apare aproape incapabil sa mearga. Cel mai probabil, el era sub influența drogurilor. Reacțiile au fost de mai multe tipuri.…

- Este doliu in Familia Regala. Marele Duce Jean al Luxemburgului a murit. Vestea trista ca Marele Duce Jean al Luxemburgului a murit a fost data de fiul sau cel mare, Marele Duce Henri, potrivit Reuters.

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a facut marti, la Strasbourg, o pledoarie pentru „visul” ca Regatul Unit sa renunte la parasirea Uniunii Europene si le-a cerut politicienilor sa nu cada prada tentatiei de a abandona negocierile de dragul unui Brexit pripit, transmite Reuters. In…