A murit Billy Graham, cel mai influent predicator al secolului XX

Stiri pe aceeasi tema

- Evanghelistul Billy Graham, cel mai influent predicator al secolului XX, a murit miercuri, 21 februarie, la varsta de 99 de ani, anunta BBC.Stire in curs de actualizare.

- Caz halucinant azi la Vorbeste Moldova. Un bebelus de 4 luni, din satul Iorjnita, raionul Soroca, a murit subit intr-o noapte, dormind chiar langa mama lui. Femeia spune ca nu stie de ce copilul ei, care parea absolut sanatos, a putut deceda.

- Cele trei persoane care au murit, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii sunt cetateni britanici, a anuntat luni politia din orasul Phoenix, statul...

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- Fiul actorului Rob Delaney, in varsta de doi ani, a murit de cancer Actorul Rob Delaney, cunoscut pentru rolul interpretat in ”Catastrophe”, trece prin cea mai perioada dificila din viata lui, intrucat fiul lui, de doar doi ani, a murit.

- Fotbalistul Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic. In luna noiembrie, mijlocașul care a...

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit, alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Un barbat s-a aruncat in fața trenului in gara Tg Jiu.Despre barbat inca nu avem date. Trenul mergea catre Petroșani. IPJ Gorj Articolul Un barbat s-a aruncat in fața trenului la Gara Targu Jiu! Acesta a MURIT pe loc! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Sase decese din cauza gripei Un barbat de 78 de ani, diagnosticat cu gripa, a murit, astazi, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Târgoviste. Potrivit ultimei raportari a Ministerului Sanatatii, în acest sezon, 6 pacienti au murit din cauza gripei…

- Nu sunt cazuri noi de gripa la Institutul Regional de Oncologie din Iasi, a declarat, astazi, pentru postul nostru de radio, managerul, Mirela Grosu. Ea a mai spus ca in prezent 11 bolnavi din spital au fost diagnosticati cu gripa, in unele cazuri de tip AH1N1. Mirela Grosu a confirmat ca o pacienta…

- Tatal lui Feli Donose a murit, iar artista trece prin momente cumplite. Aceasta și-a anulat toate concertele pe care le avea de susținut in urmatoarea perioada. Feli Donose este cap de afiș in semifinala Eurovision care va avea loc la Salina Turda, pe 11 februarie. In urma cu doar cateva zile, Feli…

- Contemporan cu alti mari chimisti, precum Antoine Lavoisier si Joseph Priestley, suedezul de origine germana Carl Wilhelm Scheele a facut nu mai putin de 44 de descoperiri, desi a trait doar 43 de ani.

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in Franța. Doua elicoptere ale armatei franceze, care aparțineau unei școli militare de zbor denumita Ealat, s-au ciocnit in dimineața zilei de vineri, 2 februarie, prabușindu-se ulterior langa Lacul Cerces din sudul Franței. In urma accidentului, cinci persoane…

- Fanii actorului Constantin Dita au avut parte de o surpriza placuta, barbatul a participat la o sedinta de lucru, alaturi de Andi Moisescu si Cosmin Natanticu, pentru debutul unui nou sezon al unui show pe care il vor sustine.

- Romancierul, poetul si cineastul israelian Haim Gouri, cunoscut mai ales pentru operele sale despre Holocaust, a murit miercuri la varsta de 94 de ani, a anuntat fiica scriitorului, citata de AFP. Reuven Rivlin, presedintele Israelului, a deplans intr-un comunicat moartea "acestui poet national,…

- Administratorul special al RADET, Razvan Nitu, a demisionat, marti, dupa ce luni seara doi muncitori au murit in urma unei interventii."Mi am dat demisia de onoare, pentru ca sunt un om de onoare. Eu ocupam functia de administator special, care este echivalentul functiei de director general, pentru…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut într-un râu în statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste…

- Miliardarul Ingvar Kamprad, fondatorul IKEA, a murit la varsta de 91 de ani. Kamprad este considerat unul dintre cei mai mari antreprenori ai secolului douazeci și s-a facut remarcat prin modestia de care dadea dovada chiar și dupa ce a ajuns miliardar. Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, a murit la varsta…

- Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, lider mondial in comercializarea de mobilier si decoratiuni interioare, a murit la varsta de 91 de ani, a anuntat, duminica, filiala suedeza a grupului, pe contul sau de Twitter, transmite AFP. Kamprad a infiintat IKEA la varsta de 17 ani si a transformat-o intr-unul…

- Reprezentantii companiei IKEa au emis un comunicat in care au specificat ca Ingvar Kamprad a murit in resedinta sa din Smaland, sudul Suediei. "A fost unul dintre cei mai mari antreprenori ai secolului XX", se mai arata in comunicat. Ingvar Kamprad a trebuit sa faca fata unor controverse legate…

- Femeia in varsta de 82 de ani care a fost ranita in urma incendiului care a avut loc pe 23 ianuarie a decedat, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, medicul-sef al Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Botosani, Petrica Radacuceanu. Femeia a suferit arsuri ale cailor respiratorii,…

- Pe teritoriul SUA se extinde o epidemie de gripa. Grupurile cele mai vulnerabile sunt cele cu varste intre 50 și 64 de ani, dar și copiii. Virusul gripal a rapus pana acum 37 de copii. Peste 12.000 de persoane au fost spitalizate. Toate cele 50 de state americane, cu excepția statului…

- Au fost scene socante in Bucuresti! O femeie a fost injunghiata in fata unei gradinite din sectorul 2 al Capitalei, pe strada Agricultori nr.54. Femeia a fost preluata de ambulanta in stop cardio-respirator si a fost transportata la Spitalul Floreasca, starea ei fiind foarte grava. UPDATE Ranile femeii…

- Care a fost ultima dorința a lui Neagu Djuvara. Neagu Djuvara a fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei. La implinirea a 100 de ani de viața, Neagu Djuvara primea ”Steaua Romaniei”, cea mai inalta decoratie a Romaniei, in semn de inalta apreciere pentru daruirea cu care…

- UPDATE ora 12:35 Trei femei si-au pierdut viata in accidentul de tren de langa Milano, potrivit celui mai recent bilant publicat de autoritati. 10 persoane au fost grav ranite si alte aproximativ 100 au suferit leziuni usoare. Din cauza acestui incident, traficul feroviar intre Milano si Brescia este…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani, el urmand a implini 64 de ani pe data de 3 martie. Verestoy Attila a candidat pe prima pozitie a listei UDMR pentru Senat in Harghita si a obtinut mandatul la distribuirea directa, dupa ce Uniunea a obtinut in judet un scor […]

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Un tanar de 18 ani a murit la Spitalul judetean de Urgenta Buzau unde fusese internat in urma cu patru zile cu o stare de agitatie extrema datorata consumului de etnobotanice. Tanarul a suferit multiple complicatii care nu au mai raspuns la niciun tratament, scrie NEWS.RO.Citeste si: Intalnire…

- O femeie si-a pierdut viata intr-un accident rutier provocat de un sofer beat. Accidentu a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 00:55. In timp ce conducea autoturismul pe DJ 177A, din orașul Frasin, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, un barbat de 31 de ani, din comuna…

- Cantaretul american Tom Petty a murit de o supradoza de medicamente, mai ales fentanyl, un opiaceu puternic aflat si la originea mortii lui Prince, in conditiile in care derivatele din opiu fac ravagii in SUA.

- Un muncitor care lucra in Santierul Naval Tulcea a murit, vineri seara, dupa ce a fost strivit intre o piesa si un perete, in timp ce se afla la bordul unei nave, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 88 de ani s-a stins din viata in asteptarea unei ambulante, care nu a mai putut inainta din cauza zapezii, ramanand la aproximativ doi kilometri de casa sa. Echipajul de la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) a fost solicitat sa intervina la un caz in localitatea Chiperesti, comuna Tutora,…

- Un barbat de 70 de ani si-a pierdut viata pe strada Sararie dupa ce a intrat brusc in stop cardio-respirator. O femeie care trecea prin zona a incercat sa-i salveze viata si a inceput ea singura manevrele de resuscitare pana la sosirea unui echipaj SMURD. Manevrele au fost continuate si pe drumul spre…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Marea Britanie dupa ce aceasta si-a deschis piata muncii pentru cetatenii din Romania si Bulgaria, a murit luni intr-un accident de circulatie. Pe data de 1 ianuarie 2014, el a fost asteptat, pe aeroportul din Londra, de cateva zeci de jurnalisti englezi…

- Copilul in varsta de doi ani din Mitocul Dragomirnei, in cazul caruia s-a confirmat diagnosticul de rujeola si care a murit la inceputul acestei luni in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava a contactat virusul in spital, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, in urma finalizarii anchetei,…

- Fredy Schmidtke a castigat medalia de aur la JO 1984 in proba de 1.000 de metri. Nascut pe 1 iulie 1961, la Worringen, in Rhenania de Nord-Westfalia, Fredy Schmidtke a reprezentat la Olimpiada Republica Federala Germania. Palmaresul sau ca ciclist este impresionant, el fiind campion mondial…

- Cautarile salvamontistului in varsta de 40 de ani surprins – alaturi de doi colegi – in Muntii Calimani, de o cadere de zapada, se reiau in cursul acestei zile. Avalansa s-a produs in cursul dupa-amiezii trecute, in zona Calimani-Valea Haitii, spre Varful Pietrosu. Alerta prin care a fost anuntat incidentul…

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt ranite grav dupa ce autoturismul in care se aflau a fost implicat intr-o coliziune cu un TIR, joi seara, pe DN 79 (soseaua Arad-Oradea), traficul fiind blocat intre localitatile aradene Simand si Zimandu Nou.

- Marchiza de Moratalla, o femeie spaniola foarte bogata, a carei avere este disputata în instanța de fiii ei, a murit miercuri la vârsta de 87 de ani în sud-vestul Franței, au anunțat avocații unuia dintre moștenitori, citat de AFP.

- Unul dintre cei mai valoroși artiști din Statele Unite ale Americii a incetat din viața in urma unei groaznice suferințe. Cunoscut si ca „White Knight of Soul”, el l-a influentat in cariera pe celebrul Elvis Presley.

- Doliul se prelungeste in lumea teatrului! Actrita Cristina Stamate s-a stins din viata pe un pat de spital, luni dimineata, in jurul orei 06.30. Actrita suferise un accident vascular si era internata la Spitalul Floreasca, noteaza click.ro. Actrita Cristina Stamate avea de 71 ani, suferea de insuficienta…

- Cristina Stamate, actrita a Teatrului de Revista „Constantin Tanase“, sufletul teatrului de estrada din Bucuresti, avea „vocatia iubirii fata de tot ce este frumos pe lume“, asa cum a caracterizat-o prietena ei, Stela Popescu. A jucat in sute de spectacole de revista, a scris o carte si a fost profesoara…

- Tragedie pe o sosea din Ungaria. Trei romani au murit dupa ce microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un autocar. Pasagerii raniti sunt 12 la numar, printre care cinci sunt cetateni romani.

- Ies la iveala noi detalii cutremuratoare despre moartea doamnei teatrului de revista romanesc. Cum a murit Stela Popescu? Aceasta a fost gasita fara suflare, joi, in locuința sa din centrul Capitalei. Din informațiile de pana acum, confirmate și de regizorul Dan Puican, primul soț al Stelei Popescu,…

- Un batran de 71 de ani și-a pierdut viața in plina strada, in timp ce manca un covrig. Omul se afla in fața Tribunalului Ialomița și s-a inecat cu o bucata din covrigul pe care-l avea in mana, cazand la pamant. Oamenii care au observat incidentul au sunat la 112. La fața locului s-au deplasat medicii…

- Grav accident de circulatie aseara pe drumul national 6, in judetul Mehedinti. Soferul unui autotren a murit dupa ce a pierdut controlul mașinii. Tirul s-a lovit de un versant aflat pe partea stanga a drumului si apoi s-a rasturnat.

- Parintele Cleopa, considerat unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române, explica ce se întâmpla daca a murit omul fara lumânare. Acesta mai arata și care este cea mai mare primejdie.

- Actrita Stela Popescu a fost gasita moarta, joi dupa-amiaza, in locuinta sa, anunta News.ro. Echipajul SMURD sosit la fata locului a constatat decesul. Stela Popescu ar fi implinit, luna viitoare, 82 de ani. Stela Popescu a fost una dintre cele mai cunoscute actrite ale Romaniei. De-a lungul celor peste…

- Actrița Stela Popescu a murit, joi, in locuința ei, la varsta de 81 de ani, transmite realitatea.net. Potrivit reprezentanților ISU, citați de Realitatea TV, la ora 15:32 a fost primit un apel la 112 prin care se anunța ca actrița Stela Popescu a fost gasita in curtea propriei case. Salvatorii au ajuns…