A murit Bernardo Bertolucci (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara a luat o cantitate mare de droguri pentru a-și salva iubitul, insa a murit la scurt timp din cauza supradozei. Drogurile au fost gasite de catre polițiști in mașina iubitului Georgiei...

- Lumea filmului a suferit astazi una dintre cele mai mari pierderi din ultimul timp. Omul din spatele comediei, Danny Leiner, cel care facea ca zambetele telespectatorilor sa fie posibile, s-a stins din viata la numai 57 de ani.

- Scene oribile in apropierea garii din Slatina. Doi barbati au ajuns pe mana medicilor, dupa ce au fost injunghiati de un al treilea individ. Din cate se pare, prima victima a furiei agresorului a cazut un barbat in varsta de 44 de ani, cel care, de altfel, a si pierit in urma agresiunii, in ciuda […]…

- Cantareata de opera Montserrat Caballe, al carei duet cu Freddie Mercury a devenit imnul Olimpiadei din 1992 din Barcelona, a murit la varsta de 85 de ani. Ea era bolnava de mai mult timp si fusese internata intr-un spital din Barcelona luna trecuta. Cariera ei s-a intins pe o perioada de peste jumatate…

- Pierdere grea pentru lumea artistica franceza, dar si pentru muzica mondiala. Cantaretul, compozitorul, dar si actorul francez de origine armeana Charles Aznavour a parasit aceasta lume, la venerabila varsta de 94 de ani. Din cate anunta presa franceza, Aznavour si-a gasit sfarsitul in cursul noptii…

- Lumea muzicii internaționale este in doliu! Rachid Taha, legenda rock-ului francez a anilor ’80, a murit la 59 de ani. Decesul a survenit in somn, potrivit familiei sale, relateaza presa din Franța. Artistul ar fi trebuit sa iși serbeze ziua de naștere peste șase zile. Artistul algerian Rachid Taha…

- Doliu in lumea filmului! Un actor celebru a murit in urma cu putin timp. A facut infarct…. Doliu in lumea vedetelor de la Hollywood! Cunoscutul actor Burt Reynolds a murit la varsta de 82 de ani. Acesta a jucat in mai multe filme de succes, printre care „Smokey si Banditul”, „Longest Yard” si „Eliberarea”.…

- Echipajele de salvatori – medici si specialisti in descarcerare – au pornit de urgenta, marti, catre locul in care au fost anuntati ca un autovehicul destinat transportului de persoane a fost implicat intr-un accident rutier. Li s-a cerut ajutorul pentru cele sase persoane aflate intr-un microbuz care…