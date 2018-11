A murit Bernardo Bertolucci, maestrul cinematografiei italiene Bernardo Bertolucci, maestrul cinematografiei italiene, a murit la varsta de 77 de ani, din cauza unui cancer, potrivit agentei lui, Flavia Schiavi. Bernardo Bertolucci a fost considerat unul dintre cei mai mari autori italieni ai generației sale Bernardo Bertolucci, maestrul cinematografiei italiene, cunoscut pentru filme ca: „Ultimul tango la Paris” sau „Ultimul imparat” și „Il conformista”, recompensat cu doua premii Oscar, dar și cu un Pale D’Or onorific, a murit, luni, la varsta de 77 de ani din cauza unui cancer, potrivit agentei lui, Flavia Schiavi. Nascut pe 16 martie 1941, Barnardo Bertolucci… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

- Bertolucci, celebrat in lumea intreaga pentru pelicule ca ¨Ultimul Tango la Paris/ Ultimo Tango a Parigi¨ sau ¨Conformistul/ Il Conformista¨, a murit luni, la 7 dimineata, la capatul unei lungi suferinte provocate de cancer. Cineastul care a primit premiul Oscar pentru pelicula ¨Ultimul…

