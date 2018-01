A murit astronautul John Young, un pionier al programului spaţial american Astronautul John Young, un pionier al programului spatial american cu sase iesiri în spatiu si o aselenizare, a murit la vârsta de 87 de ani, a anuntat NASA sâmbata.



Omul de stiinta a murit vineri noaptea din cauza unor complicatii ale pneumoniei de care suferea. Locuia la marginea orasului Houston (Texas), lânga Centrul Spatial NASA.



"NASA si lumea au pierdut un pionier", a declarat agentia spatiala a SUA într-un comunicat.



John Young a fost singurul astronaut care a participat la proiectele Gemeni,

Sursa articol: antena3.ro

