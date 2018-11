Stiri pe aceeasi tema

- Marinela Tanase, o asistenta pe ambulanța din județul Teleorman, a postat pe pagina de Facebook un mesaj emoționant, dupa ce unei colege de la secția Interne din cadrul Spitalului din Zimnicea i s-a facut rau in timpul turei de noapte și a fost dusa cu salvarea in coma la Alexandria, iar apoi la București.…

- Neurochirurgul Corneliu Toader de la Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare din Bucuresti a declarat, pentru „Adevarul“, ca prognosticul in cazul asistentei de la spitalul din Zimnicea, careia i s-a facut rau la locul de munca, este „intunecat“.

- O asistenta medicala de la Spitalul Zimnicea este in stare grava, internata la Institutul de Neurologie și Boli Neurovasculare din București, dupa ce a suferit un accident vascular la locul de munca. Colegii spun ca medicul de garda nu a ajutat-o,deși femeia s-a plans de dureri de cap și ca nu vede.Dupa…

- O asistenta medicala de la Spitalul Zimnicea este in stare grava, internata la Institutul de Neurologie si Boli Neurovasculare din Bucuresti, dupa ce a suferit un accident vascular la locul de munca. Colegii spun ca medicul de garda nu a ajutat-o,desi femeia s-a plans de dureri de cap si ca nu vede.

- Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, tragedia s-a petrecut pe DN 3 Bucuresti - Calarasi, pe raza localitatii calarasene Mihai Viteazul. cele doua masini s-au ciocnit frontal, iar in urma impactului puternic o persoana a murit pe loc. Circulatia rutiera…

- Un copil in varsta de 4 ani din Sinaia, diagnosticat cu meningita pneumococica, a murit la Spitalul Marie Curie din Bucuresti, iar altul a fost internat in stare grava la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals“. Speriati, zeci de parinti au refuzat sa-si mai trimita copiii la gradinita unde erau…

- O tanara din Buzau a murit dupa un accident rutier. Victima cumparase motocicleta care a fost pulverizata de o mașina. Accident teribil la ieșirea din Buzau. Doi tineri de 27, respectiv 25 de ani au fost implicați intr-un incident rutier care s-a transformat intr-o veritabila drama, a anunțat buzoienii.ro…

- Pe DN6, la km 16+800, in localitatea Cornetu, a avut loc, joi dimineața, un accident rutier in urma caruia o persoana a decedat.Unui tir care circula din directia Alexandria catre Bucuresti i-a explodat anvelopa stanga fata, a patruns pe sens opus unde a intrat in coliziune frontala cu un…