A murit ANDREI GHEORGHE. S-a aflat cauza decesului fostului jurnalist

- Jurnalista Magda Vasiliu a fost tulburata la aflarea vestii ca jurnalistul Andrei Gheorghe s-a stins din viata. Aceasta sustine faptul ca importanta unui om in viata noastra o realizam abia dupa ce acesta dispare.

- Andrei Gheorghe a murit, luni, la doar 56 de ani. Cunoscutul om de radio si televiziune a fost descoperit fara suflare in casa, iar medicii legisti au stabilit ca ar fi murit in urma unui stop cardio-respirator cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Un apel la 112 anunta, luni seara, ca un barbat…

- Cine l-a gasit pe Andrei Gheorghe mort in casa. Polițiștii au efectuat noaptea trecuta cercetari la domiciliul fostului om de radio, decedat luni, la varsta de 56 de ani. Polițiștii care cerceteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime, pentru ca la locuința…

- „Nu am fost amic cu el. Nu vreau sa comentez pe acest subiect. In 2003, el a spus, pe post, la PRO FM, ca fuma marijuana", a spus Mircea Badea, potrivit fanatik.ro. Citeste si Andrei Gheorghe pe blog: "Oameni aparent normali decoleaza brusc si se transforma in nebuni cu spume la gura"…

- Cunoscutul om de radio și televiziune Andrei Gheorghe s-a stins din viața subit, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardiorespirator pe care l-ar fi suferit cu 12 ore inainte de a fi gasit. La scurt timp dupa aflarea veștii teribile au aparut numeroase reacții.

- Andreea Berecleanu, in stare de șoc dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Toți cei care l-au cunoscut și apreciat pe omul de radio și televiziune sufera cumplit dupa dispariția fulgeratoare a acestuia. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator a fost gasit mort in locuința sa din…

- Andrei Gheorghe a murit, luni seara, in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea 56 de ani. Potrivit surselor judiciare, decesul lui Andrei Gheorghe ar fi avut loc in urma cu aproximativ 12 ore, in urma unui stop cardio-respirator. ”In jurul orei 22.15, polițiștii IPJ Ilfov au fost sesizați,…

- Vestea ca Andrei Gheorghe a murit a socat pe toata lumea. Cunoscutul om de televiziune si radio fost surprins de paparazzii spynews.ro in luna decembrie a anului trecut, in timp ce se afla la cumparaturi. Imbracat sport, Andrei Gheorghe a luat la bani marunti fiecare raion in parte din respectivul magazin.…

- Andrei Gheorghe a murit // Cunoscutul jurnalist Andrei Gheorghe a murit luni, 19 martie 2018. Avea 56 de ani. În noaptea de luni spre marti, a fost data publicitatii cauza decesului fostului jurnalist.

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a murit din cauza unui stop cardio-respirator, au constatat legistii prezenti luni seara la locuinta acestuia, conform unor surse judiciare.Conform surselor citate, moartea jurnalistului a avut loc in urma cu aproximativ 12 ore. Citește și: Detaliu…

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…

- Autoritatile britanice au declansat o investigatie pentru crima in cazul decesului omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, gasit mort in conditii suspecte intr-un apartament din Londra, informeaza BBC News.

- Un cioban din Dolj a fost amendat dupa ce i-au murit mieii. Barbatul a fost izolat doua saptamani din cauza zapezii, pentru ca in zona nu se putea ajunge cu niciun mijloc de transport pentru a lua animalele moarte. Ilie Barbu a inchiriat un teren in județul Gorj, unde a dus cateva sute de oi și capre.…

- Rasturnare de situație in cazul tanarului din Pitești aruncat dintr-o mașina in fața unui bloc și care a murit. Legiștii au anunțat cauza decesului: asfixie prin edem pulmonar acut. In plus, este foarte posibil ca Alexandru Țuțulica sa fi murit chiar in mașina, dupa ce a leșinat, și nu in fața blocului,…

- Un tanar de 26 ani a murit, marti, in municipiul Galati, dupa ce a cazut de la etajul noua al blocului in care locuia, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean. Trupul barbatului, imbracat sumar, a fost gasit de vecini pe trotuarul din spatele blocului.

- Ouale de ciocolata cu surprize sunt de ani de zile desertul preferat al copiilor din intreaga lume. Medicii, insa, trag un semnal de alarma si avertizeaza parintii sa nu ii lase pe cei mici nesupravegheati atunci cand se joaca cu obiecte mici

- Valeriu Sfetcu, fostul soț al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, este in doliu. Actuala sa partenera de viața. Luciana Vaduva, și-a pierdut tatal. Fostul partener de viața al interpretei de muzica populara Ileana Ciuculete, care a incetat din viața in luna martie a anului trecut, este…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 88, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale…

- Gripa continua sa faca victime. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 88, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 87, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Citeste si: Sume FABULOASE, alocate de primarii pentru deszapeziri: Care au fost costurile…

- Procurorul Antonio De Nicolo a declarat, duminica, la câteva ore dupa constatarea decesului capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, ca jucatorul a murit din cauze naturale, ceea ce este ciudat având în vedere ca fotbalistii profesionisti

- Capitanul formatiei Fiorentina, Davide Astori, a incetat din viata sambata noapte la Udine, unde se afla cu echipa pentru un meci cu formația locala, din Serie A. Clubul viola a pastrat discretia in privinta tragicului eveniment, dar presa italiana a descoperit motivul mortii: stop cardio-respirator.…

- Un baiețel in varsta de numai 3 ani a murit, chiar in brațele mamei sale, la 40 de minute dupa ce anunțase ca “abia așteapta sa mearga la culcare”. Este vorba despre Alby Davis, care s-a stins din cauza unei mingiuțe de plastic care i-a ramas blocata in gat.

- Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand miercuri la 68, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, informeaza HotNews.ro. Este vorba ...

- Un barbat de 79 de ani, din judetul Dolj, a murit ieri dimineata din cauza gripei, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, citat de Agerpres. In afara de acesta, a mai murit ieri ...

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 57, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Potrivit Agerpres, ultimele trei persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente ...

- Bebelusul de 4 luni, resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD Maramures a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare, o necropsie urmand sa stabileasca exact cauzele care dus la decesul acestuia, transmite corespndentul MEDIAFAX.

- Gripa a mai produs cinci decese. Numarul celor care au murit din cauza virusului a ajuns miercuri, 21 februarie, la 45. Ultimele victime raportate erau din judetele Suceava, Satu-Mare si Caras-Severin. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), toate cele…

- O vedeta de pe Youtube a murit din cauza cancerului, dupa ce a spus ca o dieta vegetariana i-a vindecat boala. O vedeta de pe YouTube, care a spus ca trecerea la o dieta vegetariana i-a vindecat cancerul și a facut-o sa nu mai fie lezbiana, a murit de cancer.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, oamenii legii au fost anuntati duminica despre faptul ca trupul neinsufletit al unui barbat in varsta de 73 de ani a fost gasit pe un drum din localitatea Broscauti. Cadrele medicale sosite la fata locului nu au facut decat…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din judetul…

- Alți patru oameni au murit din cauza gripei, a anunțat, marți, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Astfel, numarul total de decese provocate de virusul gripai a ajuns la 26. Un barbat, in varsta de 72 de ani, din județul Ilfov a murit, pe 2 februarie, fiind confirmat cu virusul gripal de…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, luni, au fost inregistrate alte doua decese provocate de gripa, dupa ce o femeie de 63 de ani si un barbat de 48 de ani au murit din aceasta cauza, numarul total de decese ajungand la 21. Luni a mai murit un barbat de 67 de ani din Bihor.

- Compozitorul islandez Johann Johannsson, cunoscut pentru coloanele sonore ale filmelor „Teoria intregului/ The Theory of Everything”, „Sicario: Asasinul/ Sicario” si „Primul contact/ Arrival”, a murit, vineri, la varsta de 48 de ani, scrie nme.com. Decesul compozitorului a fost confirmat de…

- Lumea fotbalului mondial este in stare de soc. Un mare fotbalist a incetat din viata din cauza unei boli crunte. Este vorba despre Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, care a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic, anunta Antena 3.Citește…

- Medicii i-au recoltat probe si le-au trimis la Institutul Cantacuzino din Capitala. Dar omul a facut stop cardiorespirator si a murit in 27 ianuarie, iar rezultatul analizei serologie a sosit abia pe 31 ianuarie. Oricum, medicii l-au tratat si sub suspiciunea de gripa. S-a pus apoi problema…

- Nu sunt cazuri noi de gripa la Institutul Regional de Oncologie din Iasi, a declarat, astazi, pentru postul nostru de radio, managerul, Mirela Grosu. Ea a mai spus ca in prezent 11 bolnavi din spital au fost diagnosticati cu gripa, in unele cazuri de tip AH1N1. Mirela Grosu a confirmat ca o pacienta…

- Gripa face ravagii in Romania, unde s-a inregistrat al treilea deces din acest an, o femeie de 40 de ani. Medicii din tara vecina sustin ca femeia nu era vaccinata si ca avea probleme de sanatate.

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala, Potrivit Reuters, in

- Victor Spirescu, primul roman ajuns in Regatul Unit al Marii Britanii dupa ridicarea restrictiilor la munca, a murit intr-un accident rutier. Victor avea propria afacere in Marea Britanie si urma sa se casatoreasca.

- O tanara din Roman aflata in a 21-a saptamana de sarcina a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, medicii sustinand ca femeia a ajuns tarziu la aceasta unitate medicala, dupa ce a fost internata in alte trei spitale. Tanara, in varsta de 27 de ani, a ajuns luni la spitalul din Roman, dupa ce…

- Cel putin 11 oameni, cei mai multi, batrani si copii, au murit in sudul Nepalului, regiune lovita de un val de aer rece. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile vor scadea si mai mult in zilele urmatoare.

- UPDATE - Fiul pacientei de 63 de ani care a murit in Spitalul de Urgenta Suceava, in seara zilei de 4 ianuarie a.c., Vincent Tecuceanu, a prezentat luni, intr-o conferinta de presa, buletinul necropsic al mamei sale. Potrivit acestuia, femeia a murit din cauza unei peritonite generalizate, ...

- Alena Styukhina, in varsta de 15 ani, l-a intalnit pe Artyom Dorogov in timpul unei vacante la rudele din satul Zemetchino. Astfel, ea ar fi mers sa se intalneasca cu tanarul intr-un garaj, unde isi tinea masina, scrie tabloidul The Sun. Astfel, din cauza ca celor doi le-ar fi fost frig, Dorogov ar…

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie.

- Cel puțin patru persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este înca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat în apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza…

- Cunoscutul cineast Gerald B. Greenberg s-a stins din viata vineri la varsta de 81 de ani. El a fost cel care a realizat unul dintre cele mai reusite accidente de masina din istoria cinematografiei.] Gerald B. Greenberg a murit vineri la varsta de 81 de ani. Acesta a fost un renumit cineast, premiat…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Campeni a inregistrat dosarul la instanța de judecata in 11 decembrie 2017. Cauza urmaza sa parcurga etapa camerei preliminare, dupa care va incepe cercetarea judecatoreasca. Narița Flavius Dorel este acuzat de ucidere din culpa, conducerea unui vehicul sub influența…