Stiri pe aceeasi tema

- Olivia Steer a vorbit deschis despre drama prin care a trecut. Jurnalista a povestit cea mai grea perioada din viața ei, cand și-a pierdut sora. Soția lui Andi Moisescu nu și-a putut stapani lacrimile, in timp ce povestea despre pierderea pe care a suferit-o. Sora ei s-a luptat cinci ani cu necruțatoarea…

- Un accident rutier grav, soldat cu moartea unei fetițe, a avut loc, luni, pe strada Eugen Ionesco, din Cluj-Napoca.Conform oamenilor legii, în jurul orei 10:50, un conducator auto, în vârsta de 49 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea o autoutilitara…

- Oleg Tabakov, un mare actor rus, a murit la varsta de 82 de ani. Tabakov fusese decorat de Vladimir Putin, președintele Rusiei transmițand familiei marelui actor condoleanțe. „Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta”, a anunțat conducerea Teatrului de Arta din Moscova, unde Tabakov…

- Un fotbalist de 19 ani a murit intr-un accident in județul Gorj, produs in accest weekend . Pe pagina de Facebook a fotbalistului de la AS Stiinta Godinesti prietenii au postat mesaje de condoleanțe. Nicolae Bivolaru, care era fundas central la AS Stiinta Godinesti, a murit in urma unui accident produs…

- Liviu Arteni și Israela Vodovoz s-au casatorit in 2008. Ei au șocat pe atunci pe toata lumea cu povestea lor de dragoste. In pofidia diferenței de varsta, cei doi susțineau ca se iubesc. Cu toate acestea, ani mai tarziu, au aparut problemele. In mai 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar…

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in locuința ei. Aceasta a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul in care iși ducea traiul. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu […] The…

- Accident grav in județul Suceava, la Milisauți, sambata dimineața. O persoana a murit si doua sunt ranite, dupa ce au cazut cu camioneta de pe pod. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una…

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a castorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea,a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- A ajutat mulți oameni sa traiasca, dar acum a venit randul lui sa fie ajutat. Medicul Vali Dinga se lupta cu o boala grea și are nevoie de sprijin. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va face cunoscut cazul sau, care a devenit viral pe rețelele de socializare, sub deviza: “Viața pentru un doctor ca…

- Potrivit IPJ Valcea, un sofer, de 34 de ani, din Bragadiru, judetul Ilfov, aflat la volanul unei autoutilitare, a efectuat manevra de mers inapoi pe aleea pentru descarcare marfurilor, moment in care a acrosat cu spatele un pieton, 49 de ani din Draganesti Olt, judetul Olt. Pietonul a decedat. Politistii…

- Doi barbați și-au vazut moartea cu ochii, dupa ce s-au rasturnat cu mașina la scurt timp de cand au pornit intr-o cursa nebuna. Din fericire, deși impactul a fost unul violent, doar pasagerul aflat pe scaunul din dreapta șoferului a fost ranit. Polițiștii i-au facut dosar penal celui aflat la volan,…

- Dan Negru a starnit mare valva zilele trecute cu reacția lui la vestea ca pelicula „Nu ma atinge-ma”, regizata de Adina Pintilie, a caștigat „Ursul de Aur”. Prezentatorul de la Antena 1 le-a sugerat specialiștilor aflați in juriu sa „iși bage ursul in fund” și a declarat ca pentru el „masturbarea nu…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost grav ranite, duminica seara, dupa ce doua autoturisme si un TIR s-au ciocnit pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj, traficul in zona fiind blocat total, potrivit NEWS.RO. Conform Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, accidentul a avut loc la…

- Actrița britanica Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, au confirmat agenții acesteia. Devenita celebra pentru rolul din producția BBC The Vicar of Dibley, actrița nascuta la Doncaster a aparut și in celebrul film Notting Hill. Actrița a murit din cauza naturale, a anunțat agenta sa. In 1998,…

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit. Cei doi locuiau intr-un bloc de pe strada Aleea Stadionului din cartierul Sud și au [...]

- Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate circumstantele in care s-a produs un accident de circulatie soldat cu moartea unei persoane.

- Tragedie pe DJ 592, unde doua mașini s-au izbit frontal, iar in urma impactului violent, o persoana și-a pierdut viața, iar celelalte aflate in autoturisme au fost ranite grav și duse la spital. O fetița de 6 ani este persoana care a murit. In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei…

- Polițiștii din județene Giurgiu, Suceava și Buzau au efectuat o prindere in flagrant delict și 13 percheziții domiciliare la persoane banuite ca, in perioada octombrie 2017 – februarie 2018, ar fi achiziționat și comercializat țigari provenite din contrabanda. Mașinile in care au fost gasite țigarile…

- Politistii prahoveni efectueaza, miercuri dimineata, perchezitii in doua judete la persoane banuite de furturi din societati comerciale si ATM-uri, sapte persoane urmand a fi duse la audieri. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, cinci perchezitii domiciliare…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei, informeaza un comunicat de presa remis de IPJ Arges, scrie…

- Polițiștii au facut o descoperire macabra intr-o casa parasita din municipiul Galați. In urma cercetarilor inițiale, forțele de ordine au ajuns la concluzia preliminara ca barbatul fara adapost a fost injunghiat și, mai apoi, incendiat.

- Politistii elvetieni au oprit un autocar cu numere de Suedia, care circula cu un strat de 40 de centimetri de zapada pe plafon, scrie digi24.ro.Politistii au calculat ca vehiculul transporta nu mai putin de 1,6 tone de zapada.

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un buzoian in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara. El avea interdictia de a parasi țara fara acordul prealabil al instantei, fiind condamnat pentru loviri și…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. 3 persoane au fost aduse la audieri La data de 31 ianuarie a.c., politisti…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 de kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de perchezitii efectuate in 10 judete si in municipiul Bucuresti, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice Inspectoratul General al Politiei Romane. 3 persoane au fost…

- Cove i-a facut in ciuda colegei lui de prezentare, Adela Popescu, dupa ce a ajuns sa fie la conducerea a doua emisiuni la PRo TV. Prezentatorul TV a spus ca se simte ca fiind a doua vedeta ca importanta, dupa Andreea Esca.

- Politistii fac marti dimineata 22 de pechezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mures vizand infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani in comercializarea de produse in medul online, prejudiciul fiind estimat la 5 milioane de lei. “La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, efectueaza cercetari, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, fața de membrii unui grup infracțional banuiți ca ar avea ca preocupari evaziunea fiscala și spalarea de bani. La data de 29 ianuarie…

- Politistii gorjeni ancheteaza conditiile in care a murit un barbat, de 59 de ani din comuna Calnic, ars ieri intr-un incendiu, in propria locuinta. Barbatul a fost gasit ieri de pompieri langa o soba dintr-o camera a casei sale, in ...

- O retea de traficanti de persoane care a obligat tinere, inclusiv minore, sa se prostitueze in tari precum Italia, Spania, Germania si Belgia, a fost destructurata ca urmare a unei ample actiuni. Potrivit unui comunicat al IGPR, joi, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din…

- Polițiștii din Mures efectueaza 32 de percheziții in București și in 6 județe, printre care si Bistrita-Nasaud, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 3 mandate de aducere. …

- Perchezitii in Teleorman si alte judete – Vizate: sedii de firme si domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala in Eveniment / La sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, din Bucuresti si sase judete, politistii din Olt efectueaza, marti, 16 ianuarie…

- Consilierul judetean liberal Mihnea Boerescu, 45 de ani, este cercetat în arest la domiciliu de politistii din Giurgiu, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lânga Judecatoria Bolintin-Vale, fiind banuit de comiterea infractiunii de camata. "La data de 5 ianuarie 2018,…

- Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare este in mijlocul unui scandal, dupa ce o fetita de doar un an si jumatate a murit, joi, la Unitatea de Primiri Urgente.A Fetita a ajuns in fata medicilior pentru prima data miercuri seara, cand prezenta o forma de varicela, avand febra. Dupa analizele realizate…

- O tanara in varsta de 27 de ani din Roman a murit in conditii suspecte. Georgiana era insarcinata in 21 de saptamani, dar a decedat la cateva zile de la internarea in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- In Politia Romana s-ar putea afla si alti indivizi cu deviatii ca ale agentului Eugen Stan. Ministrul de Interne Carmen Dan a admis astazi ca testarile psihologice care ar trebui sa-i descopere pe cei cu probleme nu au licenta. Politistii spun acum ca este foarte simplu ca cineva sa pacaleasca examinarile…

- In cursul zilei de ieri, 8 ianuarie, politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 39, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Politistii au mai stabilit faptul ca respectivul barbat ar fi sustras…

- Descoperire macabra in scara unui bloc de pe strada Ciochinescu. Un batran de 85 de ani a fost descoperit fara viata si cu o rana la cap. Barbatul fusese vazut de un vecin intrand in scara blicului. La cateva minute distanta, un alt vecin l-a descoperit zacand fara viata chiar pe casa scarii. Barbatul…

- Polițiștii de la Investigații Criminale, din Constanța, au intocmit dosar penal pentru distrugere prin incendiere in urma unui incendiu uriaș care a devastat un bloc din centrul orașului, in prima zi de Craciun. Principalul suspect ar fi o femeie, cu afecțiuni psihice, care ar mai fi avut tentative…

- PENAL…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un tanar cu cetatenie romana si moldoveana care a prezentat la controlul de frontiera o carte de identitate falsa. Astfel, in ziua de 22 decembrie, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Poliția Romana a decis sa-i atenționeze pe romani cu privire la cine le trece pragul de sarbatori, intr-un mod original, in versuri. Pe pagina de Facebook a Poliției Romane apare scrisa in versuri o povața pentru cei care le deschid ușa persoanelor straine: Ast’ „Moș” n-a lasat in urma/Vreun cadou,…

- El a fost premiat de Academia de Film Americana in 1972 pentru montajul filmului „Filiera franceza/ The French Connection" (1971), pentru care a realizat unul dintre cele mai cunoscute accidente de masina din istoria cinematografiei. Jerry Greenberg, dupa cum ii spuneau apropiatii, a primit in acelasi…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri seara, la un accident rutier petrecut pe DN 6, la iesirea din Isalnita catre Filiasi, dupa ce doua masini s-au ciocnit, una dintre acestea rasturnandu-se. La fata locului…