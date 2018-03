Stiri pe aceeasi tema

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Un accident teribil a avut loc in Targu Jiu, informeaza gorj-domino.ro. Autoturismul in care se aflau doi tineri a intrat intr-un cap de pod. Un tanar de 22 de ani a murit, iar un altul, de 21 de ani, se afla in stare grava la spital. ISU Gorj a primit un apel telefonic la ora […] The post Accident…

- O ferma din Tennessee, America, a ajuns in paragina. Nimeni nu isi explica ce s-a intamplat cu aceasta resedinta. Au intrat in aceasta casa de curiozitate. Nu se gandeau niciodata ca vor face o descoperire de asemenea amploare. Dar situatia era groaznica! Fostul proprietar al casei era un om rau si…

- Subiectul morții Israelei Vodovoz a fost intens dezbatut in ultima perioada. Mircea N. Stoian a scris despre drama celebrei femei de afaceri și crede ca ar putea fi o sursa de „invațaminte pentru manjii tineri”. Jurnalistul considera ca fosta balerina a murit cu zile. El a vorbit, pe blogul personal,…

- Autopsia a aratat ca Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt și a provocat o hemoragie interna. Potrivit apropiaților, femeia de afaceri n-a ascultat de sfatul medicilor. In ultima perioada, ea incepuse sa manance cantitați mari de mancare, lucru complet interzis dupa o astfel…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o raceala. „Nu stiam ca este atat de bolnava sa…

- Israela s-a stins din viața in urma cu cateva zile, iar pana astazi nu s-a auzit nimic de fostul ei soț, Liviu Arteni, daca a aflat de moartea Israelei. Ei bine, sora barbatului a rupt tacerea și a marturisit ca Liviu este in stare de șoc. Femeia a mai declarat ca fratele ei nu va […] The post A aparut…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- ROMANII AU TALENT 9 MARTIE. Florin Calinescu a dat “Golden Buzz”, vineri seara, la “Romanii au talent”, iar gestul sau a fost starnit un val de reacții in mediul on-line. Laura Bisog si Grigore Luca au primit din partea actorului “Golden Buzz”, deși momentul lor nu i-a satisfacut deloc pe fanii show-ului…

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a castorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea,a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta…

- Inca doua femei au murit din cauza gripei iar medicii au confirmat vineri existența virusului. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din județul Mureș și una din județul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Mama fostei soții a lui Laurențiu Reghecamp a murit! Mariana trece acum prin clipe grele, dupa ce femeia care i-a dat viața s-a stins. Ea a postat un mesaj de adio pe rețeaua de socializare, iar prietenii au reacționat ca atare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana in dreptul…

- In urma cu doua saptamani lumea cantarețului Karym, cel care a lansat cu Celia piesa „La doua capete”, a fost data peste cap, atunci cand tatal lui a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala cumplita a ficatului care a rapus-o și pe Denisa Raducu. Artistul a vorbit despre momentele dureroase…

- “Noaptea unui om mort-viu”. Așa au relatat jurnaliștii straini despre cazul impresionant al unui barbat din India. Dupa ce a fost declarat mort in urma unui accident de mașina teribil, el “s-a trezit cu cateva momente inainte ca medicii sa inceapa sa faca autopsia, petrecand totodata o noapte la morga”.…

- Autopsia capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, decedat duminica la Udine, va fi efectuata marti, iar funeraliile vor avea loc joi la Florenta, a anuntat luni clubul italian de fotbal. ”Fiorentina si familia lui Davide va informeaza ca autopsia va fi efectuata maine (marti). (…) Funeraliile…

- Turneul de la Indian Wells (7-18 martie) devine si mai atractiv dupa ce organizatorii le-au oferit jucatorilor un motiv in plus sa-si dea viata pe teren. 1 milion de dolari jackpot pentru cine castiga atat la simplu, cat si la dublu Americanii promit un super bonus in valoare…

- Un barbat in varsta de 50 ani si a pierdut viata, duminica dupa amiaza, intr un accident produs pe DN 17, la iesirea din municipiul Bistrita spre comuna Livezile, iar alte cinci persoane au fost ranite, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Maria Tudor, o cantareața de muzica populara, a murit vineri, 2 martie, la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Potrivit unor surse apropiate de familia regretatei artiste, Maria Tudor a murit in somn. Interpreta avea programat un spectacol pe data de 7 martie. „A intrat in camera…

- Iubitul Biancai Dragușanua trecut recent printr-o intervenție chirurgicala la piciorul stang, dupa ce s-a accidentat pe partia cu shi in urma cu mai bine de doua saptamani. In cadrul unui interviu recent, Victor Slav și partenera lui, dar și unul dintre medicii care s-a ocupat de prezentator au facut…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost grav ranite, duminica seara, dupa ce doua autoturisme si un TIR s-au ciocnit pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj, traficul in zona fiind blocat total, potrivit NEWS.RO. Conform Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, accidentul a avut loc la…

- Ion, tatal Nicoletei Luciu, se confrunta cu grave probleme de sanatate. A fost operat de trei ori de cataracta, insa fara succes. Recent, și-a pierdut vederea la un ochi, iar riscul de a se intampla același lucru și cu cel de-al doilea este iminent. Tocmai din acest motiv, barbatul se teme ca nu va…

- Mihai Bendeac și Delia au o relație frumoasa de prietenie și obișnuiesc sa se tachineze, constant, pe conturile personale de socializare. Recent, actorul a urcat o fotografie in care apare alaturi de cantareața. In dreptul imaginii, a scris și un mesaj plin de umor, in stilul sau caracteristic. „Pe…

- Marian Mexicanu’ este unul dintre cei mai apreciați lautari din Romania, insa acest lucru nu il ferește de probleme. Recent, artistul a fost snopit in bataie la un eveniment și a ramas cu semne vizibile pe fața. Acesta a povestit, cu lux de amanunte, cum a ajuns sa fie agresat fizic. „Incepem ca animalele…

- Conducatorul auto, de 21 de ani, implicat in accidentul mortal de ieri seara de pe Soseaua Mangaliei a fost retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore.Acesta va fi introdus in C.R.A.P. al I.P.J. Constanta. ...

- Alexandra Stan are mari probleme cu banii de ceva timp. Recent, artista a deschis un proces prin care încearca sa amâne plata unor datorii mai vechi, catre avocatii care au reprezentat-o în procesul cu fostul impresar, Marcel Prodan, care

- Scandal la a Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Totul a pornit dupa ce o studenta la Psihologie și-a facut curaj sa vorbeasca deschis despre ceea ce i-a facut un profesor la care nu reușea sa promoveze examenul. Studenta i-a trims un e-mail barbatului, in care și-a aratat disponibilitatea…

- Un sportiv de la clubul de kickboxing condus de luptatorul Daniel Mocanu a murit marți la doar 23 de ani. Gheorghe Stelian s-a stins din viața in condiții suspecte. Acesta a mancat, a ieșit in curte și, dintr-o data, a cazut la pamant. Medicii au venit imediat sa-i acorde…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Celebrul actor Sylvester Stallone a facut precizari, dupa ce in media s-a anunțat ca a murit. A spus-o la un moment dat cu mult amuzament, exact pe profilul lui din multe filme cunoscute. Sylvester Stallone a postat pe retelele de socializare reactia sa, dupa ce s-a spus ca a murit. Acesta a notat faptul…

- Tragedie fara margini la o gradinița din Rusia. O fetița de doar 3 anișori a murit inghețata, dupa ce educatoarele care ar fi trebuit sa aiba grija de ea au uitat-o afara. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit in spatele unei gramezi din curtea gradiniței. In Moscova erau -5 grade, iar fetița…

- Durere cumplita pentru familia lui David Onica, tanarul de 22 de ani din Braila implicat intr-un accident rutier in urma cu cateva saptamani. David s-a stins din viața pe patul de spital, deși toata lumea spera ca el sa-și revina. Foarte mulți oameni s-au implicat pentru a-l ajuta pe David, care avea…

- Situatie alarmanta in Buzau, acolo unde tinerii cad prada etnobotanicelor si ajung in stare grava la spital sau, mai grav decat atat, mor, asa cum este cazul lui Catalin Cojocaru, tanarul de 18 ani. Recent au aparut si alte cazuri socante.

- Un viol in grup, in care ar fi fost implicat și fiul unui polițist a avut loc intr-un apartament din București. O minora din localitatea Bolintin a fost violata de un barbat, in timp ce alți cinci au fost prezenti, unul dintre aceștia inregistrand totul.

- Antonio Angelillo a murit! Atacantul originar din Argentina a facut senzație in Italia, unde deține un record imposibil de batut azi. Antonio Valentin Angelillo, in varsta de 80 de ani, a murit pe 5 ianuarie, intr-un spital din Siena, dar familia a dorit ca vestea sa fie ținuta secreta pana dupa funeraliile…

- Dupa ce Majestatea Sa Defuncta, Regele Mihai a murit, Familia Regala traverseaza o perioada grea, plina de tristete. Recent, Alteta Sa Regala Principesa Sofia a realizat fotografii in parcul Castelului Regal, iar ce s-a vazut este de-a dreptul coplesitor.

- Cel mai recent decret al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, conform caruia actiunile impotriva terorismului sau tentativelor de lovitura de stat nu sunt pedepsite, ar putea incita la violenta, oferind acoperire legala “justitiarilor” proguvernamentali, avertizeaza partidele de opozitie, conform…