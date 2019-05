A murit Alex Faur, un tânăr cunoscut în lumea mondenă Alex Faur, un tanar milionar excentric, care facea parte din anturajul multor vedete autohtone, a murit joi dimineața, la spital. In varsta de 40 de ani, Alex Faur, a murit din cauza unei infecții. El a suferit o infecție cu Salmonella, dupa ce a mancat un preparat pe baza de somon. Pentru ca avea și alte probleme de sanatate, barbatul a suferit complicații grave care i-au fost fatale. Anunțul morții a fost facut pe rețelele sociale de o prietena a lui Alex. „Odihnește-te in pace, prieten drag. Viața nu va mai fi niciodata la fel fara tine. O sa-ți simțim cu adevarat lipsa. Nu o sa uit niciodata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

